Loïs Openda podría abandonar la Juventus en junio. Por el momento solo es una hipótesis, pero, salvo sorpresas durante el próximo mercado de fichajes, se hará realidad, ya que todas las partes comparten la misma visión: separarse sin demasiados remordimientos y sin perder demasiado dinero. La decisión de la Juventus de renovar el contrato de Luciano Spalletti no abre la puerta a cambios sorprendentes; con el exseleccionador de Italia, el belga ha caído al penúltimo puesto en la jerarquía ofensiva, solo por delante de Milik, que vuelve a la convocatoria en Udine, en una situación aún peor. Openda es suplente; desde principios de 2026 solo ha sido titular una vez, en la derrota en casa ante el Como, y se ha quedado en el banquillo en los dos últimos partidos de la Juventus, las victorias en casa contra el Pisa (4-0) y el Udinese (1-0).
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Loïs Openda podría dejar la Juventus y volver al Lens: con una condición
SOLO DOS GOLES EN LA TEMPORADA
Su balance con la camiseta bianconera es un desastre: llegó el último día del mercado de fichajes de 2025, elegido casi en el último momento como alternativa a Kolo Muani (por quien el París Saint-Germain se mantuvo firme hasta el final), el delantero nacido en 2000 solo ha marcado dos goles en 33 partidos oficiales entre liga y copas, contra la Roma en la liga y contra el Bodo/Glimt en la Liga de Campeones, en la fase de grupos. Para la Juve debía representar el presente y el futuro, convertirse en uno de los herederos en el campo de Dusan Vlahovic, pero en Turín ha decepcionado las expectativas, más que su compañero de ataque David. En pocos meses pasó de ser un potencial titular a un suplente, perdió la confianza en sus propias capacidades y un puesto en la convocatoria de Bélgica, que, salvo sorpresas, no lo llevará al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.
¿CUÁNTO LE HA COSTADO A LA JUVENTUS?
La Juventus ha fichado a Openda, procedente del Leipzig, mediante una cesión con opción de compra que se convierte en obligatoria si se cumplen determinadas condiciones. Por su fichaje, los bianconeri han invertido 3,3 millones de euros en el préstamo con opción de compra; en verano deberán comenzar a abonar, a plazos, los 40,6 millones correspondientes a la compra, que se hará oficial cuando haya certeza matemática de que el equipo terminará entre los diez primeros. Este es el comunicado de su fichaje: «Juventus Football Club S.p.A. comunica que ha llegado a un acuerdo con el club RB Leipzig para la adquisición, con carácter temporal hasta el 30 de junio de 2026, de los derechos sobre las prestaciones deportivas del futbolista Ikoma-Loïs Openda, a cambio de una contraprestación de 3,3 millones de euros. Además, se prevén primas por un importe no superior a 0,8 millones de euros, en caso de alcanzar determinados objetivos deportivos. El acuerdo prevé asimismo la obligación por parte de la Juventus de adquirir de forma definitiva los derechos deportivos del jugador si se cumplen determinadas condiciones durante la temporada 2025/2026. La contraprestación acordada para la posible adquisición definitiva asciende a 40,6 millones de euros, pagaderos en cuatro ejercicios, además de gastos accesorios por valor de 1,7 millones de euros».
¿QUÉ SE NECESITA PARA EVITAR UNA PÉRDIDA DE VALOR?
Para evitar una pérdida contable, la Juventus debe venderlo por unos 35 millones de euros. Venderlo supondría un gran ahorro en concepto de salario: Openda gana 7,4 millones de euros brutos hasta 2030, lo que supone unos 4 millones de euros netos al año.
OPCIÓN DE LENTE
En Francia, estoy seguro de que Openda podría dejar la Juventus este verano y fichar por un nuevo club. Ese club podría volver a ser el Lens, en el que ya jugó en la temporada 2022-23, marcando 21 goles en 42 partidos oficiales (una gran temporada que le permitió fichar por el Leipzig). El club francés podría negociar una cesión con obligación de compra si se dan determinadas condiciones, pero para ello es necesario clasificarse para la próxima Liga de Campeones y obtener todos los ingresos de la UEFA que ello conlleva. Las posibilidades son excelentes: a ocho jornadas del final de la Ligue 1, los Sang et Or suman 56 puntos, uno menos que el líder, el PSG, y nueve más que el Lyon, cuarto clasificado.