Loïs Openda podría dejar la Juventus y volver al Lens: con una condición

La Juventus ha fichado a Openda, procedente del Leipzig, mediante una cesión con opción de compra que se convierte en obligatoria si se cumplen determinadas condiciones. Por su fichaje, los bianconeri han invertido 3,3 millones de euros en el préstamo con opción de compra; en verano deberán comenzar a abonar, a plazos, los 40,6 millones correspondientes a la compra, que se hará oficial cuando haya certeza matemática de que el equipo terminará entre los diez primeros. Este es el comunicado de su fichaje: «Juventus Football Club S.p.A. comunica que ha llegado a un acuerdo con el club RB Leipzig para la adquisición, con carácter temporal hasta el 30 de junio de 2026, de los derechos sobre las prestaciones deportivas del futbolista Ikoma-Loïs Openda, a cambio de una contraprestación de 3,3 millones de euros. Además, se prevén primas por un importe no superior a 0,8 millones de euros, en caso de alcanzar determinados objetivos deportivos. El acuerdo prevé asimismo la obligación por parte de la Juventus de adquirir de forma definitiva los derechos deportivos del jugador si se cumplen determinadas condiciones durante la temporada 2025/2026. La contraprestación acordada para la posible adquisición definitiva asciende a 40,6 millones de euros, pagaderos en cuatro ejercicios, además de gastos accesorios por valor de 1,7 millones de euros».