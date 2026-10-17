AFP
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¡Locura por los plátanos! Maresca insta a los aficionados del Manchester City a hacer ondear frutas hinchables para desafiar el veredicto de la Premier League
Maresca celebra la fiebre por los plátanos en medio de una crisis extradeportiva
El entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, espera ver el Etihad Stadium lleno de plátanos hinchables durante el partido del sábado contra el Ipswich Town. Este símbolo de las décadas de 1980 y 1990 ha regresado entre las muestras de desafío de la afición tras el dictamen de la comisión independiente sobre las finanzas del club.
La comisión determinó que el club había cometido más de 100 infracciones de la normativa de la Premier League, aunque el City mantiene su inocencia y ha recurrido el fallo.
Maresca cree que la presión externa solo ha servido para unir a la plantilla, el personal y la afición.
- Every Second Media
El entrenador del Manchester City destaca la creciente unidad y la actitud desafiante de la afición
Maresca elogió el apoyo visual desde las gradas y reveló que incluso sus cuatro hijos le han pedido plátanos hinchables. «Es muy bonito. No conocía la historia detrás del plátano, pero espero ver mañana muchos plátanos en el estadio», afirmó Maresca.
«Creo que crea un buen ambiente para los aficionados y para todos los que están en el estadio».
El entrenador añadió: «Creo que Ruben [Dias] dijo que a la gente no le gusta que gane el City, pero a nosotros nos gusta ganar. Así que creo que es un buen mensaje para todos».
«Creo que, probablemente desde que empezó el ruido, desde mi punto de vista veo a los aficionados, al club y al equipo más unidos, sin duda».
Maresca hace caso omiso del ruido externo para mantenerse centrado
Pese a tener que responder constantemente a preguntas sobre los asuntos legales del club, el entrenador de 46 años insistió en que la situación fuera del campo no le genera ninguna ansiedad. «He dicho muchas veces que no siento ningún tipo de estrés por la situación externa, porque es algo que no controlo», explicó Maresca.
«Simplemente me centro, una vez más, en cómo podemos intentar ganar el próximo partido».
«Estoy muy satisfecho. Lo hemos gestionado bastante bien entre todos: el club, los aficionados, el equipo, todos».
- Getty Images Sport
El Manchester City busca hacer historia ante el Ipswich en el Etihad
Tras ganar sus seis primeros partidos de la Premier League, Maresca ha igualado el mejor inicio de un entrenador en la historia de la competición.
Sin embargo, el italiano sigue centrado en sumar tres puntos ante el Ipswich, más que en alcanzar hitos personales.
«El partido del sábado vale tres puntos, exactamente los mismos que el de Anfield», concluyó Maresca. «Este tipo de récords pueden ser buenos si al final de la temporada consigues algo».
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