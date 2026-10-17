El entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, espera ver el Etihad Stadium lleno de plátanos hinchables durante el partido del sábado contra el Ipswich Town. Este símbolo de las décadas de 1980 y 1990 ha regresado entre las muestras de desafío de la afición tras el dictamen de la comisión independiente sobre las finanzas del club.

La comisión determinó que el club había cometido más de 100 infracciones de la normativa de la Premier League, aunque el City mantiene su inocencia y ha recurrido el fallo.

Maresca cree que la presión externa solo ha servido para unir a la plantilla, el personal y la afición.