En el partido por el tercer puesto contra Francia, el equipo del seleccionador alemán dominó gran parte del encuentro, pero estuvo a punto de ceder una ventaja de cuatro goles. Al final, Inglaterra ganó 6-4 (4-0). Francia luchó, pero la era de Didier Deschamps terminó con una decepción.
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¡Locura de diez goles en Miami! Inglaterra aguantó 4-0 ante una Francia furiosa liderada por Kylian Mbappé
Declan Rice (3'), Ezri Konsa (18') y Bukayo Saka (37', 45'+1) marcaron una primicia: Francia nunca había recibido cuatro goles en una sola mitad en un Mundial, y solo una vez en un partido oficial.
Tras el descanso, Kylian Mbappé (48’, 66’) y Bradley Barcola (54’) recortaron distancias. Con 22 goles en Mundiales, Mbappé superó a Lionel Messi como máximo anotador. Saka marcó de penalti el 6-3 (87'), su hat-trick; Ousmane Dembélé respondió (90'+6) y Jude Bellingham sentenció (90'+8).
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Bellingham y Kane en el banquillo: Rice abre el marcador
A pesar del éxito, Tuchel volverá a enfrentar preguntas incómodas. Inglaterra ya había bajado el ritmo tras adelantarse en la semifinal contra Argentina. Y ante Francia, ni el 4-0 al descanso le bastó para cerrar el partido con autoridad.
Aun sin Jude Bellingham y Harry Kane, que empezaron en el banquillo, Inglaterra impuso su ritmo. Rice recorrió el centro del campo sin marca y batió a Mike Maignan con un preciso disparo.
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Deschamps recuerda «momentos mágicos y difíciles»
Deschamps observaba con aire sombrío desde la banda. El seleccionador campeón del mundo de 2018 se retira tras este torneo, y Zinedine Zidane ya está listo para tomar el relevo. «Echaré de menos a la selección francesa», había dicho Deschamps con nostalgia antes del partido: «He tenido el privilegio de vivir momentos mágicos, pero también difíciles, durante 14 años».
En 2022 perdió la final del Mundial ante Argentina; este año Francia partía como favorita.
Sin embargo, en semifinales España, campeona de Europa, los frenó de golpe. Aun así, el partido por el tercer puesto es importante, afirmó Deschamps: «Cuando se juega con Francia, se tienen obligaciones. Haremos todo lo posible para que este partido salga bien».
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Deschamps sacude a Francia; Saka y Bellingham rescatan a Inglaterra.
Al principio nada de eso se notaba por las altas temperaturas y la humedad extrema. Los ingleses dominaron el inicio y pronto llegó el segundo gol: Konsa marcó tras un córner de Rice.
Los franceses, que habían salido con Mbappé y Michael Olise, parecían desorientados. Mbappé generaba peligro, pero no ayudaba en defensa. Tras una pérdida del capitán, Saka culminó un contraataque justo antes del descanso.
Deschamps respondió con cuatro cambios y Francia reaccionó: Mbappé y Barcola alimentaron la remontada.
Inglaterra se limitó a defender, y aunque Saka marcó el 5-3 de penalti, la tensión persistió. Solo la acción individual de Bellingham, tras el segundo tanto de Dembélé, sentenció el triunfo inglés.
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