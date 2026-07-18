¡Locura de diez goles en Miami! Inglaterra aguantó 4-0 ante una Francia furiosa liderada por Kylian Mbappé

Deschamps observaba con aire sombrío desde la banda. El seleccionador campeón del mundo de 2018 se retira tras este torneo, y Zinedine Zidane ya está listo para tomar el relevo. «Echaré de menos a la selección francesa», había dicho Deschamps con nostalgia antes del partido: «He tenido el privilegio de vivir momentos mágicos, pero también difíciles, durante 14 años».

En 2022 perdió la final del Mundial ante Argentina; este año Francia partía como favorita.

Sin embargo, en semifinales España, campeona de Europa, los frenó de golpe. Aun así, el partido por el tercer puesto es importante, afirmó Deschamps: «Cuando se juega con Francia, se tienen obligaciones. Haremos todo lo posible para que este partido salga bien».