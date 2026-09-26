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¡Locura de cuatro minutos! Anthony Gordon y Harry Kane castigan los errores de Williams y Cucurella para dar la vuelta al marcador ante España
Yamal deja una marca histórica en medio del caos defensivo
El partido comenzó de forma desastrosa para el equipo de Thomas Tuchel, que se vio por detrás en el marcador dentro de los dos primeros minutos tras una falta de concentración de Marc Guehi. El defensa del Crystal Palace dudó con el balón justo fuera de su propia área, lo que permitió a un siempre atento Lamine Yamal robarle la cartera. El adolescente del Barcelona no dudó, irrumpió en el área y sacó un preciso disparo con rosca que tocó el interior del poste antes de superar a un impotente James Trafford. Fue un momento histórico para el joven, ya que Yamal marcó el tercer gol más rápido que Inglaterra ha encajado en el estadio de Wembley, solo por detrás del histórico
A pesar del revés inicial, Inglaterra intentó mantener la compostura, aunque la implacable presión alta de España y sus rápidas transiciones le pusieron la vida muy difícil. Los visitantes podrían haber ampliado fácilmente su ventaja antes de la media hora de no ser por la falta de puntería de Ferran Torres. Al delantero le anularon un remate de volea por fuera de juego y más tarde desperdició una clarísima ocasión en un mano a mano tras recibir un pase milimétrico de Rodri.
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Inglaterra protagoniza una espectacular remontada en Wembley
Justo cuando el público local empezaba a impacientarse, una repentina subida de intensidad cambió por completo el guion del partido. En el minuto 36, Inglaterra aprovechó uno de los escasos momentos de exceso de despliegue de España para lanzar un contraataque fulgurante. El balón circuló con rapidez en la transición hasta llegar a Anthony Gordon, que igualó para el equipo de Thomas Tuchel con una definición serena que desató la euforia en Wembley. Fue un gol nacido de la pura verticalidad, castigando a una línea defensiva española que hasta entonces había parecido impenetrable durante los compases iniciales del choque de la Nations League.
La dinámica cambió por completo a favor de Inglaterra, que golpeó de nuevo apenas cuatro minutos después para ponerse por delante. Una jugada bien elaborada acabó en un centro tenso hacia el segundo palo, donde Harry Kane se elevó por encima de todos para conectar el envío. El potente cabezazo del capitán de Inglaterra sufrió un desvío importante en Marc Cucurella, descolocando a Unai Simon mientras el balón acababa entrando lentamente en la portería.
Batallas tácticas y oportunidades desaprovechadas
Las estadísticas de la primera parte dibujaban una imagen curiosa del desarrollo del partido, con Inglaterra disfrutando en realidad de la mayor parte de la posesión pese a las llegadas más frecuentes de España. A mitad del primer tiempo, Inglaterra había controlado el 57 por ciento del balón, aunque había tenido dificultades para registrar un solo disparo hasta su clínico doble golpe. El centro del campo español, liderado por Rodri, parecía marcar el ritmo, con el jugador del Manchester City interceptando constantemente pases ingleses y lanzando a Ferran Torres al espacio.
También hubo polémica arbitral, ya que el equipo local pidió penalti cuando Lewis-Skelly cayó dentro del área. El joven inglés pareció iniciar el contacto con Fabian Ruiz en un intento de provocar una falta, pero el árbitro no señaló nada, para frustración del público londinense.
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Mantener la línea en Wembley
En los compases finales de la primera parte, una Inglaterra revitalizada peleó por cada segundo balón, mientras España tenía dificultades para recuperar la compostura que había definido su inicio. Jude Bellingham fue creciendo en el partido, provocando faltas y marcando el ritmo, mientras Rodri encontró menos espacios por la presión inglesa, más disciplinada.
La estructura defensiva del equipo local, que había sido tan endeble en los primeros veinte minutos, de repente pareció sólida. Inglaterra logró manejar los minutos restantes del primer tiempo sin más sobresaltos y se fue al vestuario con una ventaja poco probable.
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