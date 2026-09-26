El partido comenzó de forma desastrosa para el equipo de Thomas Tuchel, que se vio por detrás en el marcador dentro de los dos primeros minutos tras una falta de concentración de Marc Guehi. El defensa del Crystal Palace dudó con el balón justo fuera de su propia área, lo que permitió a un siempre atento Lamine Yamal robarle la cartera. El adolescente del Barcelona no dudó, irrumpió en el área y sacó un preciso disparo con rosca que tocó el interior del poste antes de superar a un impotente James Trafford. Fue un momento histórico para el joven, ya que Yamal marcó el tercer gol más rápido que Inglaterra ha encajado en el estadio de Wembley, solo por detrás del histórico

A pesar del revés inicial, Inglaterra intentó mantener la compostura, aunque la implacable presión alta de España y sus rápidas transiciones le pusieron la vida muy difícil. Los visitantes podrían haber ampliado fácilmente su ventaja antes de la media hora de no ser por la falta de puntería de Ferran Torres. Al delantero le anularon un remate de volea por fuera de juego y más tarde desperdició una clarísima ocasión en un mano a mano tras recibir un pase milimétrico de Rodri.



