Lobotka a la Juventus y Gatti al Nápoles: ¿qué hay de cierto?

La posible inclusión de Federico Gatti en las negociaciones no modificaría la voluntad de De Laurentiis de no reforzar a un rival como la Juventus. Sin embargo, Gatti, nacido en 1998, es uno de los favoritos del director deportivo del Nápoles y exjugador de la Juve, Giovanni Manna, quien lo impulsó cuando llegó a Turín procedente del Frosinone. Tras cuatro años con la camiseta bianconera, con 136 partidos y 11 goles, Gatti vuelve a estar en el mercado. La Juventus busca más centrales, como Lucumí y Muharemović, así que uno de los tres podría salir. Gatti, cuyo contrato con la Juventus vence en 2030 y cuyo valor se estima en 25 millones de euros, gusta a Manna y al nuevo entrenador del Nápoles, Max Allegri, quien ya lo dirigió en Turín.







