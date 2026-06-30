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«¡Lo volvería a hacer todo igual!» - Ronald Koeman defiende el uso de una defensa de cinco tras la eliminación de Holanda del Mundial a manos de Marruecos
Los Atlas Lions protagonizan una remontada
Holanda cayó eliminada en dieciseisavos tras encajar en el último suspiro ante una Marruecos dominante. Los de Koeman, que se adelantaron con gol de Gakpo a 18 del final, fallaron tres penaltis en la tanda y perdieron 3-2.
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Koeman se mantiene fiel a su estructura
Koeman fue criticado por cambiar su defensa de cuatro por una de cinco. Holanda no arrancaba con tres centrales desde la derrota 2-1 ante Alemania en marzo de 2024, tras 31 partidos con cuatro atrás.
Preguntado sobre su posible dimisión, respondió: «No, no lo he hecho. Reflexionaré sobre mi futuro. Es justo después del partido y la decepción aún está fresca. Lo pensaré y quizá tenga una conclusión mañana».
Sobre la defensa añadió: «Podéis pensar lo que queráis, pero concedimos mucho menos ante un rival más fuerte que Suecia y Túnez. Si tuviera que volver a hacerlo, lo haría igual. Como seleccionador de los Países Bajos, cuando se marca el gol del empate, siempre me criticarán por elegir cinco defensas.
«Pero vosotros criticáis, y estáis en vuestro derecho. Vosotros lo veis desde fuera; yo estoy aquí con el equipo y, una vez más, volvería a hacerlo igual».
Marruecos asume su papel de outsider
El seleccionador rival, Mohamed Ouahbi, admitió que su cuerpo técnico tuvo que adaptarse rápido tras sorprenderle la postura inusualmente defensiva de los grandes de Europa. Animada por su cuarto puesto en Catar 2022, la selección africana cree que su nueva mentalidad en los grandes torneos la iguala a cualquier superpotencia mundial.
Ouahbi añadió: «Nos sorprendió su formación. Al verla, entendimos que querían defenderse con un bloque bajo. No es su estilo habitual y tuvimos que adaptarnos. Lo interpreté como una muestra de respeto.
«Hablar es fácil; cuenta lo que hagamos en el campo. El Mundial de Catar cambió nuestra mentalidad: somos imparables si jugamos como sabemos, pero, si erramos, nos iremos a casa».
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El camino hacia los cuartos de final queda por delante
Marruecos viaja a Houston para enfrentar a Canadá en octavos; en semifinales podría vengarse de Francia. La selección llega en su mejor momento, es muy difícil de superar y tiene un contraataque letal. Holanda, eliminada, podría cambiar de entrenador tras no gestionar bien el partido clave.