«¡Lo volvería a hacer todo igual!» - Ronald Koeman defiende el uso de una defensa de cinco tras la eliminación de Holanda del Mundial a manos de Marruecos

Koeman fue criticado por cambiar su defensa de cuatro por una de cinco. Holanda no arrancaba con tres centrales desde la derrota 2-1 ante Alemania en marzo de 2024, tras 31 partidos con cuatro atrás.

Preguntado sobre su posible dimisión, respondió: «No, no lo he hecho. Reflexionaré sobre mi futuro. Es justo después del partido y la decepción aún está fresca. Lo pensaré y quizá tenga una conclusión mañana».

Sobre la defensa añadió: «Podéis pensar lo que queráis, pero concedimos mucho menos ante un rival más fuerte que Suecia y Túnez. Si tuviera que volver a hacerlo, lo haría igual. Como seleccionador de los Países Bajos, cuando se marca el gol del empate, siempre me criticarán por elegir cinco defensas.

«Pero vosotros criticáis, y estáis en vuestro derecho. Vosotros lo veis desde fuera; yo estoy aquí con el equipo y, una vez más, volvería a hacerlo igual».