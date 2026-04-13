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Man City Chelsea Winners losers GFXGOAL
Richard Martin

Traducido por

¿Lo ves, Arsenal? Mientras el Manchester City prepara una final histórica por el título de la Premier League, la apuesta del Chelsea por Liam Rosenior podría arruinar el proyecto de los Blues

Winners & losers
Manchester City
Chelsea
Arsenal
FEATURES
Chelsea vs Manchester City
Premier League
R. Cherki
N. O'Reilly
L. Rosenior
M. Guehi

La visita del Manchester City al Chelsea el domingo cobró más importancia de lo esperado tras los resultados sabatinos de la Premier League. El líder Arsenal cayó sorpresivamente en casa ante el Bournemouth, lo que benefició al equipo de Pep Guardiola en la lucha por el título, mientras que el quinto, el Liverpool, venció al Fulham y presionó a los Blues, que buscan un lugar en la Liga de Campeones.

Se esperaba que el City arrollara al Chelsea, que había perdido cuatro de sus cinco últimos partidos y solo había respirado con la goleada 7-0 al Port Vale en la FA Cup.

Por eso sorprendió que el equipo de Liam Rosenior mantuviera a raya a los visitantes en una primera parte de estudio mutuo. Tras el descanso llegó la verdad.

Al inicio del segundo tiempo, el héroe de la Carabao Cup, Nico O'Reilly, abrió el marcador y pronto Marc Guehi anotó el segundo. Jeremy Doku aprovechó un error de Moisés Caicedo para sentenciar con el tercero.

La victoria del domingo en el oeste de Londres puede definir el desenlace de la temporada y ya se perfila como el punto de inflexión de una campaña para el recuerdo. GOAL repasa a los ganadores y perdedores de Stamford Bridge.

  • Rayan CherkiGetty Images

    GANADOR: Rayan Cherki

    Recordemos que Rayan Cherki, catalogado como un inconformista que no siempre cumplió las expectativas de su talento adolescente, parecía un riesgo como sucesor de Kevin De Bruyne. Sin embargo, su fichaje por 34 millones de libras (45 millones de dólares) ha demostrado ser acertado y podría decidir si el City gana la liga.

    El genio galo desatascó un duelo igualado con su centro a O'Reilly y, siete minutos después, firmó una obra de arte para asistir a Marc Guehi, exhibiendo su regate y su olfato para el pase decisivo. Ya suma 10 asistencias en la Premier, marca que solo supera Bruno Fernandes.

    • Anuncios
  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-BOURNEMOUTHAFP

    PERDEDOR: Arsenal

    Los grandes perdedores del domingo ni siquiera jugaron. Desde la grada visitante de Stamford Bridge se escuchaba: «¿Estás viendo esto, Arsenal?», y el cántico crecía con cada gol del City.

    El City recortó la distancia a seis puntos y tiene un partido menos. Lo más importante es que recibirá a los Gunners en el Etihad el próximo fin de semana, en un duelo que suele definir el título.

    Los de Guardiola arrollaron al equipo de Arteta en la 2022-23, y en la siguiente los Gunners aguantaron para un 0-0 que Rodri criticó por su falta de ambición. El vibrante 2-2 de la 2024-25 mostró que ambos, imperfectos, quedarían por detrás de Liverpool.

    Quedan seis días para el choque. El Arsenal, con la distracción (o la suerte) de la vuelta de cuartos de Champions ante el Sporting, llega con menos descanso, mientras el City disfruta de una semana libre. ¿Cómo están los nervios, aficionados gunners?

  • Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    GANADOR: Nico O'Reilly

    La gente de Mánchester mira a Londres con recelo, pero O’Reilly disfrutó en sus dos últimas visitas a la capital con el City. Frustrar el póker del Arsenal en la final de la Carabao Cup no le bastó: llegó a Stamford Bridge dispuesto a aumentar la presión sobre los Gunners.

    Su hambre se notó en la primera parte: se abalanzó sobre Estevao y generó una ocasión que Cherki no aprovechó. El francés se redimió en la segunda parte con un centro perfecto y O’Reilly, tras imponerse en el aire a Andrey Santos, marcó de cabezazo imponente que habría orgullado a Erling Haaland, a medio metro a su izquierda. 

    El polivalente canterano del City lleva 14 goles esta temporada y, solo desde febrero, ha marcado seis, cuatro de ellos de cabeza.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-MAN CITYAFP

    PERDEDOR: Liam Rosenior

    Liam Rosenior no esperaba ser entrenador del Chelsea en la temporada 2025-26, pero asumió el cargo tras la salida de Enzo Maresca. Tuvo un arranque prometedor, aunque el equipo sigue “echando fuego a los puntos”.

    Pero la plantilla de jóvenes talentos no es la única culpable. La responsabilidad recae en Rosenior, quien se complicó la vida al aceptar la sanción de dos partidos al vicecapitán Enzo Fernández por comentar un posible fichaje con el Real Madrid. 

    Sin él, los errores de Caicedo y Andrey Santos facilitaron los goles del City. Si el Chelsea no logra un puesto en la próxima Liga de Campeones, la propiedad podría buscar otro técnico, tal como anunció al llegar Rosenior.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-MAN CITYAFP

    GANADOR: Marc Guehi

    Guehi fichó por el City a mediados de enero y aportó de inmediato estabilidad a una defensa mermada por las lesiones de Rubén Dias y Josko Gvardiol tras el partido contra el Chelsea. Se integró a la perfección en la zaga, pese a jugar con varios compañeros, y ayudó al equipo de Guardiola a recuperar la senda. 

    En Stamford Bridge mostró ambición y, tras dos ocasiones en la primera parte, marcó su primer gol en la Premier League, después de estrenarse en la FA Cup contra el Salford City hace dos meses.

    Hijo de un pastor de iglesia, Guehi conoce bien la frase de que los caminos del Señor son inescrutables. Tras quedarse sin fichar por el Liverpool en el último momento el verano pasado, ahora puede estar contento de que así fuera.

    Mientras los Reds luchan por entrar en el top 5 y ya casi no tienen opciones de título, el defensa disfruta la pelea por la Premier y espera con ilusión la semifinal de la FA Cup.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-BRENTFORD-PROTESTAFP

    PERDEDOR: La apuesta de BlueCo

    La responsabilidad en el Chelsea va de Rosenior a la junta directiva. BlueCo, los propietarios, consideraron insostenible el puesto de Maresca, quien al parecer estaba al límite por el estrés, y acordaron separarse.

    Al prescindir de Maresca, BlueCo apostó por otra incógnita, Rosenior, cuyo Chelsea no se acerca al de su antecesor. En Stamford Bridge siempre hay caos y confusión; es la cultura que han creado.

    Solo tres puntos los separan del fondo de la tabla de la Premier League, tras saboteare su propia temporada sin motivo aparente. Se rumorea que podrían vender a jugadores clave si no alcanzan la Liga de Campeones por problemas con el PSR, y la posible salida de Fernández podría desencadenar una fuga en todo el club.