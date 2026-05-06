«Lo tiene todo para triunfar»: Casemiro afirma que el «sensacional» Michael Carrick «se merece totalmente» ser el entrenador titular del Manchester United

Desde que Carrick reemplazó a Rubén Amorim en enero, el Manchester United ha cambiado su temporada. Al asumir el cargo, el equipo estaba sexto en la Premier League con 31 puntos en 20 partidos; ahora ha logrado 10 victorias y 2 empates en 14 encuentros.

En 14 partidos ha sumado 10 victorias y 2 empates, con solo dos derrotas ante Leeds y Newcastle. Esta racha le ha asegurado un puesto en la próxima Liga de Campeones.