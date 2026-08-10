El delantero egipcio firmó una actuación decisiva con dos goles en tres minutos para culminar la remontada del City ante el Atlético.

Al reflexionar sobre las oportunidades que falló y la jugada previa a sus goles, Marmoush dijo a los canales oficiales del club: "Tuve tres o cuatro ocasiones cuando Savinho y Semenyo regateaban y ponían el balón, y yo no estaba ahí. Así que en la segunda parte, lo único que tenía en la cabeza era hacer los desmarques y estar ahí, ellos hicieron su trabajo y ganamos, fue una sensación realmente, realmente buena".

Destacando cómo la victoria prepara al City para su próximo partido oficial, Marmoush añadió: "Lo estoy disfrutando mucho. Obviamente, como delantero, te da confianza y te mete en ritmo, y yo solo tuve que empujarla a la red, y me gustaría dar las gracias a [Antoine], por supuesto, y sí, esto simplemente me da confianza en la pretemporada. Se siente bien, lo siguiente es la Community Shield".