«Lo siento, Tottenham»: Harry Kane no volverá a los Spurs, según las últimas noticias sobre su futuro en el Bayern de Múnich

El Bayern de Múnich concederá a Kane unas vacaciones extra tras la eliminación de Inglaterra en el Mundial 2026. Según Christian Falk, el club alemán quiere aprovechar este parón para acelerar las negociaciones de un nuevo contrato para su estrella.

El capitán inglés había ignorado las consultas sobre su futuro en la liga durante el torneo en Norteamérica para centrarse en la campaña de los Tres Leones. Tras la derrota en semifinales, el Bayern está listo para avanzar. El club cree que su experiencia internacional ha reforzado su vínculo con Múnich.







