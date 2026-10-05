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«Lo siento sinceramente»: el cedido del Tottenham Yang Min-hyeok emite una disculpa pública después de que sus comentarios sobre la exención del servicio militar provocaran una reacción adversa tras el oro en los Juegos Asiáticos
La polémica sigue a la gloria en los Juegos Asiáticos
El éxito en la escena internacional suele ser motivo de celebración general, pero para el joven del Tottenham Hotspur Yang, una reciente victoria de medalla de oro ha quedado eclipsada por fricciones fuera del campo. El jugador, de 20 años, que se incorporó al Westerlo de la Pro League belga con una cesión de una temporada durante el mercado de fichajes de verano, desempeñó un papel clave en el triunfo de Corea del Sur sobre la anfitriona Japón en la final del sábado, al asistir al Eom Jisung, del Swansea City, en el gol de la victoria.
En Corea del Sur, los hombres sin discapacidad están obligados a completar entre 18 y 21 meses de servicio militar antes de cumplir los 28 años. Los deportistas de élite que ganan el oro en los Juegos Asiáticos o cualquier medalla en los Juegos Olímpicos reciben una exención, lo que les permite seguir con sus carreras profesionales sin interrupciones tras completar solo unas pocas semanas de entrenamiento básico. Esta vía fue utilizada de forma célebre por el excapitán de los Spurs Son Heung-min en 2018.
- AFP
Yang aclara sus comentarios motivacionales
La tormenta comenzó cuando a Yang le preguntaron por la importancia de la victoria y las recompensas físicas que implicaba. Se citó al extremo diciendo: «Recibíamos una compensación, y la compensación era la exención del servicio militar, así que siento que jugamos con esa única cosa en mente. Sinceramente, no importaba si era un trofeo o una medalla». Muchos interpretaron estas palabras como un desprecio al honor de representar a Corea del Sur. A medida que se intensificaban las críticas, el jugador cedido por el Tottenham se dio cuenta de la gravedad de su declaración y recurrió a las redes sociales para emitir una disculpa amplia y sentida a sus compatriotas.
En su extenso comunicado, Yang expresó su pesar por cómo fueron percibidas sus palabras por el público. El jugador escribió: «Hola, soy Yang Min-hyeok. Lamento sinceramente haber causado decepción y malestar a tanta gente con mis comentarios sobre los Juegos Asiáticos. Participar en los Juegos Asiáticos como representante de Corea del Sur tenía un gran significado para mí y, como deportista, naturalmente di todo de mí con el objetivo de ganar el campeonato y la medalla de oro. Sin embargo, no logré transmitir adecuadamente que la exención del servicio militar era simplemente una de varias motivaciones, junto con el deseo de lograr grandes resultados, que me impulsaban».
Dirigiéndose a la comunidad del servicio militar
Más allá de las implicaciones deportivas, algunos consideraron que los comentarios de Yang fueron insensibles hacia los miles de jóvenes surcoreanos que actualmente están cumpliendo el servicio militar obligatorio. El extremo no tardó en abordar este punto concreto en su disculpa, reconociendo el esfuerzo necesario para lograr un éxito tan prestigioso y el respeto que siente por quienes están en servicio activo.
Yang continuó su explicación afirmando: «Independientemente de cuál fuera mi intención original, está claro que es culpa mía que mis palabras causaran malestar e hicieran parecer que me tomé a la ligera la importancia de la medalla de oro como jugador de la selección nacional. Reconozco que la medalla de oro no era algo que estuviera simplemente garantizado; fue un logro posible únicamente gracias al duro trabajo y al apoyo de muchas personas. Además, nunca tuve la intención de menospreciar ni ridiculizar los esfuerzos de quienes actualmente están cumpliendo con sus obligaciones del servicio militar o de quienes lo harán en el futuro. Pido sinceras disculpas a todos los que se sintieron heridos o decepcionados por mis comentarios irreflexivos. De ahora en adelante, me esforzaré por enmendarlo no solo con mis palabras, sino demostrando una mejor actitud y un mayor sentido de la responsabilidad sobre el terreno de juego. Mis más sinceras disculpas».
- AFP
Corea del Sur amplía su notable racha de medallas de oro en los Juegos Asiáticos
Corea del Sur ha establecido una dinastía dominante en el torneo masculino de fútbol de los Juegos Asiáticos, al ganar el oro en cada una de las últimas cuatro ediciones. Su histórica racha comenzó en 2014 con una dramática victoria por 1-0 en la prórroga sobre Corea del Norte, sellada por el gol de la victoria del defensa central Rim Chang-woo en el minuto 121.
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