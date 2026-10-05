El éxito en la escena internacional suele ser motivo de celebración general, pero para el joven del Tottenham Hotspur Yang, una reciente victoria de medalla de oro ha quedado eclipsada por fricciones fuera del campo. El jugador, de 20 años, que se incorporó al Westerlo de la Pro League belga con una cesión de una temporada durante el mercado de fichajes de verano, desempeñó un papel clave en el triunfo de Corea del Sur sobre la anfitriona Japón en la final del sábado, al asistir al Eom Jisung, del Swansea City, en el gol de la victoria.

En Corea del Sur, los hombres sin discapacidad están obligados a completar entre 18 y 21 meses de servicio militar antes de cumplir los 28 años. Los deportistas de élite que ganan el oro en los Juegos Asiáticos o cualquier medalla en los Juegos Olímpicos reciben una exención, lo que les permite seguir con sus carreras profesionales sin interrupciones tras completar solo unas pocas semanas de entrenamiento básico. Esta vía fue utilizada de forma célebre por el excapitán de los Spurs Son Heung-min en 2018.