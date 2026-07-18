«Me pareció una actuación muy mala por parte de nuestros chicos. Hay un jugador que, desde el punto de vista humano, me ha decepcionado mucho», explicó la entrenadora de 48 años en el podcast Kerners11. «Hubo una reacción evidente que demostró que no quería lanzar el penalti, y cuando alguien se desmarca así y no asume ninguna responsabilidad, es algo que no me habría esperado».

A petición de Johannes B. Kerner, Van Almsick confirmó que se refería al exjugador del Bayern: «Para mí, eso fue la guinda del pastel. Dijo muchísimo sobre el equipo. Hay que saber aceptar las críticas, y eso es lo que más me molesta de nuestra sociedad, también en nuestro Mundial o en los partidos de la selección. Asumir la responsabilidad».

Para Van Almsick no se trata de «que nadie pueda cometer errores. Se trata de asumir los propios errores. Todo el mundo puede equivocarse. Entonces se puede decir: “Lo siento, tomé una decisión equivocada”. (...) Pero fue casi una negativa o, al terminar el partido, ni siquiera ser capaz de decir “lo siento”… Nunca habría pensado que eso fuera tan difícil».