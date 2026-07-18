Ya pasaron varias semanas desde la vergonzosa eliminación de Alemania en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, pero la derrota en los penaltis ante Paraguay en dieciseisavos sigue generando polémica. Ahora, la exnadadora Franziska van Almsick volvió a criticar, sobre todo a Leon Goretzka.
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«¡Lo siento, me equivoqué!» Leon Goretzka recibe nuevas críticas por un penalti no pitado
«Me pareció una actuación muy mala por parte de nuestros chicos. Hay un jugador que, desde el punto de vista humano, me ha decepcionado mucho», explicó la entrenadora de 48 años en el podcast Kerners11. «Hubo una reacción evidente que demostró que no quería lanzar el penalti, y cuando alguien se desmarca así y no asume ninguna responsabilidad, es algo que no me habría esperado».
A petición de Johannes B. Kerner, Van Almsick confirmó que se refería al exjugador del Bayern: «Para mí, eso fue la guinda del pastel. Dijo muchísimo sobre el equipo. Hay que saber aceptar las críticas, y eso es lo que más me molesta de nuestra sociedad, también en nuestro Mundial o en los partidos de la selección. Asumir la responsabilidad».
Para Van Almsick no se trata de «que nadie pueda cometer errores. Se trata de asumir los propios errores. Todo el mundo puede equivocarse. Entonces se puede decir: “Lo siento, tomé una decisión equivocada”. (...) Pero fue casi una negativa o, al terminar el partido, ni siquiera ser capaz de decir “lo siento”… Nunca habría pensado que eso fuera tan difícil».
¿Goretzka rechazó lanzar el penalti contra Paraguay?
Las críticas surgieron durante la tanda de penaltis. Tras fallar los dos primeros lanzamientos, Alemania estaba contra las cuerdas hasta que el primer error de Paraguay renovó sus esperanzas. Después de una breve celebración en el círculo central, el capitán Joshua Kimmich, que había marcado con maestría como segundo tirador alemán, tomó el mando.
Revisó uno a uno a los jugadores restantes para fijar el orden de tiro. El micrófono de la «Spidercam» captó sus palabras, que se escucharon en televisión.
«¿Nene, el octavo?», preguntó al grupo y señaló a Nathaniel Brown, que asintió. Luego miró al veterano Goretzka y dijo: «¿O tú, Leon?». El jugador de 31 años no respondió, infló las mejillas y negó con la cabeza.
Hummels también critica a Goretzka
El campeón del mundo Mats Hummels ya había criticado que, en lugar de Goretzka, el defensa Jonathan Tah tuviera que lanzar el sexto penalti de Alemania y lo fallara. En MagentaTV dijo: «Nunca ha lanzado un penalti en su carrera. Que tenga que lanzarlo porque los demás ya no quieren hacerlo es, por desgracia, revelador».
Para comparar, recordó los cuartos de final de la Euro 2016 contra Italia, que Alemania ganó en los penaltis. «Al minuto me acerqué al seleccionador (Joachim Löw) y le dije que lo lanzaría yo. Me respondió: “Mats, ya tenemos cinco”», recordó el defensa de 37 años. «Teníamos a muchos dispuestos a tirar».
Hummels asumió el sexto lanzamiento y debió anotarlo para mantener vivo al equipo. «En esa situación puedes quedar en ridículo. Me tocó enfrentar a Buffon y, si fallaba, nos eliminaban. Me temblaban las piernas, pero no lo mostré: había que lanzar igual».
Tah «al menos tuvo el valor de plantarse ahí», apuntó Hummels, sin reprocharle nada al defensa del Bayern. «Me pareció una pena que no lográramos que varios jugadores participaran con plena convicción».
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