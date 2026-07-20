Lo siento, Leo: el «antifútbol» de Argentina no merecía el Mundial. Ganadores y perdedores: Messi se despide en lágrimas, mientras España aspira a una dinastía

No fue la final más recordada por goles ni por su calidad, pero pasará a la historia por su intensidad física, aunque el partido fuera desigual.

La innecesaria tarjeta roja de Enzo Fernández, por una segunda falta en el descuento, dejó a Argentina con diez en toda la prórroga.

España dominó, pero apenas generó peligro hasta que Ferran Torres, en el 106’, batió a Martínez con un disparo al ángulo tras un cabezazo de Nico Williams. Los de De la Fuente sufrieron al final, pero conquistaron su segundo Mundial.

Messi, por una vez, fue un espectador impotente, incapaz de salvar a su país en lo que quizá fue su despedida.

En GOAL analizamos quiénes fueron los ganadores y los perdedores en Nueva Jersey.