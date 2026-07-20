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Lo siento, Leo: el «antifútbol» de Argentina no merecía el Mundial. Ganadores y perdedores: Messi se despide en lágrimas, mientras España aspira a una dinastía

Winners & losers
World Cup
España
Argentina
L. Messi
F. Torres
Enzo Fernández
L. de la Fuente
Lisandro Martínez
FEATURES
España vs Argentina

Tras un intenso duelo de estilos, España es de nuevo campeona del mundo. La final del Mundial 2026 opuso control y caos: los pasadores de Luis de la Fuente contra la campeona Argentina. Después de 120 minutos, La Roja ganó 1-0 y dejó a Lionel Messi desconsolado.

No fue la final más recordada por goles ni por su calidad, pero pasará a la historia por su intensidad física, aunque el partido fuera desigual.

La innecesaria tarjeta roja de Enzo Fernández, por una segunda falta en el descuento, dejó a Argentina con diez en toda la prórroga.

España dominó, pero apenas generó peligro hasta que Ferran Torres, en el 106’, batió a Martínez con un disparo al ángulo tras un cabezazo de Nico Williams. Los de De la Fuente sufrieron al final, pero conquistaron su segundo Mundial.

Messi, por una vez, fue un espectador impotente, incapaz de salvar a su país en lo que quizá fue su despedida.

En GOAL analizamos quiénes fueron los ganadores y los perdedores en Nueva Jersey.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    GANADOR: Fútbol

    Fue una batalla agotadora, pero al final el fútbol venció a las chanchadas y las artimañas. Argentina repitió las tácticas físicas y disruptivas que ya desestabilizaron a Inglaterra en semifinales, quizá con aún más intensidad. El equipo de Lionel Scaloni pareció decidido a sacar a patadas a los rivales del campo, y durante 106 minutos su enfoque «agrícola» funcionó contra los campeones de Europa.

    Sin embargo, esta vez la Albiceleste no alcanzó y muchos consideran que fue justamente castigada por su «antifútbol» en la final. Varios jugadores se pasaron de la raya: Fernández fue expulsado innecesariamente y Paredes acumuló faltas antes de parecer lanzar puñetazos a los españoles tras el pitido final.

    La campeona del mundo en 2022 había conquistado admiradores por su lucha y su espíritu indomable, pero esta actuación y las desagradables escenas posteriores han empañado su legado.

    • Anuncios
  • Lionel MessiGetty Images

    PERDEDOR: Lionel Messi

    No era así como se suponía que iba a terminar para Messi, con una medalla de plata al cuello y lágrimas en la cara. Tras dominar el Mundial 2026 hasta la final con ocho goles y cuatro asistencias, es una lástima que el mejor jugador argentino de la historia reservara su peor actuación para el escenario más importante, aunque probablemente eso no sea casualidad.

    Sus compañeros, acostumbrados a cederle el balón, se obsesionaron con frenar a España a base de faltas y lo aislaron. Así, Messi quedó inédito en ataque por primera vez en el torneo.

    Para colmo, algunos compañeros menospreciaron el trabajo del equipo de Scaloni con actitudes lamentables. Al menos, hace cuatro años ya levantó la Copa y garantizó su legado.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    GANADOR: Ferran Torres

    Antes de la final, el torneo había sido un calvario para el delantero del Barcelona Torres, quien no había marcado ni un gol y vivía a la sombra del máximo goleador de España, Mikel Oyarzabal. Pero cuando más importaba, cumplió con creces.

    Entró por Oyarzabal a media hora del final en Nueva Jersey y, en la prórroga, marcó el gol que dio a España su segundo Mundial. Su remate potente y preciso, tras un pase de Williams, borró cualquier duda.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Enzo Fernández

    Ay, ay, ay. Enzo Fernández, ¿en qué estabas pensando? El jugador del Chelsea pasó desapercibido en East Rutherford: no creó ocasiones, no disparó ni tocó el balón en el área española. Aun así, su expulsión allanó el camino para la victoria de España.

    Ya amonestado por protestar una falta inexistente cerca del círculo central, en el descuento se lanzó sobre Pau Cubarsi en el mismo sitio, impactando solo al rival y sin rozar el balón. Sus largas y vergonzosas protestas no evitaron la segunda amarilla. Un error que costó caro a su selección.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL-TROPHYAFP

    GANADOR: Luis de la Fuente

    Fue un duelo de desgaste, pero De la Fuente acertó de nuevo con su táctica. Sus cambios en la segunda parte surtieron efecto: España buscó el gol todo el partido y dos de ellos se combinaron para marcar en la prórroga.

    Pedri, que entró poco después de la hora, creó cuatro ocasiones; Mikel Merino aportó fuerza y casi marcó de cabeza; y Williams fue más directo que Baena por la izquierda. Fue precisamente Williams quien asistió a Torres, también suplente, con un perfecto cabezazo hacia abajo y hacia atrás.

    Podríamos estar ante el inicio de una nueva dinastía española dirigida por De la Fuente, experto en grandes torneos con todas las selecciones. Tras ganar Eurocopa y Mundial de forma consecutiva, este grupo joven podría dominar el fútbol por años bajo su mando.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Lisandro Martínez

    Lisandro Martínez soñó la noche anterior con cómo podría ser su final del Mundial, pero esto no era lo que esperaba. El defensa del Manchester United solo aguantó 44 minutos de la gran final antes de lesionarse. Le dolerá mucho a un jugador que ya se quedó en el banquillo cuando Argentina venció a Francia en Catar 2022.

    Para colmo, parece que se lastimó al hacer una falta sobre Oyarzabal, que le costó la amarilla tres minutos antes de salir. Su club espera que la lesión en el muslo no sea grave, pues ya ha sufrido varios problemas físicos.

  • Lionel Messi Harry Kane Argentina England 2026 World CupGetty

    GANADOR: Harry Kane

    En la final del Mundial, la lucha por el Balón de Oro 2026 favoreció a Harry Kane.

    Kane partía como favorito antes del torneo, pero sus opciones cayeron cuando Inglaterra cayó en semifinales ante Argentina, mientras Messi avanzaba como máximo goleador y Yamal llegaba a la final sin brillar.

    Sin embargo, Messi no brilló en Nueva Jersey y Argentina quedó fuera, mientras que el joven del Barcelona, Yamal, apenas dejó huella pese a tocar el trofeo. Así, el Balón de Oro sigue al alcance de Kane gracias a sus hazañas con el Bayern la temporada pasada.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    PERDEDOR: La presentación

    Se gastaron millones en convertir esta final en un espectáculo grandilocuente, pero el terreno de juego del New York New Jersey Stadium parecía descuidado, lo que demuestra que el fútbol americano era una prioridad secundaria.

    Para un partido de esta magnitud, el campo fue una vergüenza: zonas secas, duras y irregulares por el calor. Aunque es un estadio de la NFL con césped artificial, el césped de East Rutherford falló todo el torneo, lo que cuestiona por qué se eligió este recinto para la final.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    PERDEDOR: El «entretenimiento» de la FIFA

    La final concentró la excesiva comercialización del fútbol, evidente en este torneo. Los aficionados pagaron miles de dólares por entradas, pero los jugadores pasaron a un segundo plano ante otras celebridades.

    Robbie Williams (con un chándal de lentejuelas), Nicole Scherzinger y Tom Cruise encabezaron la inauguración, y el espectáculo del descanso —que nadie pidió— incluyó a Ronaldo y Ronaldinho acompañando a Madonna, además de los Muppets y Justin Bieber.

    Como resumió Wayne Rooney en la retransmisión de la BBC: «Fue una mierda».