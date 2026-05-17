Neuer se retiró de la selección alemana tras 124 partidos internacionales y la Eurocopa 2024 en casa. En las últimas semanas se ha especulado sobre su regreso al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá (11 de junio-19 de julio); según Sky, el acuerdo ya está cerrado.

El seleccionador, Julian Nagelsmann, no confirmó nada el sábado en el ZDF-Sportstudio. «Solo hay rumores y estamos a la espera», declaró Hoeneß, quien, sobre la gestión del técnico respecto al portero, añadió: «No quiero comentar nada por ahora. «Mejor lo comenta usted; se lo dice a sus oyentes y no nos use para criticar al seleccionador».

Neuer ha reducido de nuevo su ritmo por problemas musculares en la pantorrilla, por lo que se duda de su presencia el sábado en la final de la Copa DFB ante el VfB Stuttgart.