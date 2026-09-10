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¡Lo sentimos, Marcus! Deco explica por qué el Barcelona descartó a la estrella del Manchester United Rashford para cerrar el fichaje de Anthony Gordon por 59 millones de libras esterlinas
Rashford regresa al United mientras el Barça se gasta una fortuna por Gordon
Rashford disfrutó de una productiva cesión en Cataluña la temporada pasada. El delantero del Manchester United marcó 14 goles y ayudó al Barcelona a conquistar tanto el título de La Liga como la Supercopa de España. A pesar de este éxito, el campeón de España finalmente decidió no ejecutar una opción de 30 millones de euros (26 millones de libras) para hacerse con sus servicios de forma permanente.
En su lugar, el Barcelona lanzó una ambiciosa oferta de 70 millones de euros (59 millones de libras) para fichar a Gordon desde el Newcastle. El extremo de 25 años fue identificado como un encaje táctico superior para el nuevo régimen y llegó como parte de una intensa campaña de incorporaciones en verano que también llevó a Rodri, Joao Cancelo, Karim Adeyemi, Gabriel Jesus y Dominik Livakovic al Camp Nou.
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Deco expone la necesidad de intensidad y las exigencias de Flick
En declaraciones a RAC1, Deco arrojó luz sobre la difícil decisión de dejar que Rashford regresara a Inglaterra. «Estamos enormemente agradecidos a Rashford», afirmó el director deportivo. «Aportó mucho la temporada pasada, pero nuestra idea de juego está mucho más vinculada a Anthony. Su estilo encaja con lo que busca el entrenador».
El exinternacional portugués profundizó en los motivos para ir a por Gordon, señalando una falta de chispa en la plantilla durante campañas anteriores. «Vemos cada entrenamiento y analizamos al equipo», añadió Deco. «Tenemos una idea clara de lo que buscamos. Una de las áreas en las que sufrimos la temporada pasada, sin Raphinha, fue que la energía del equipo bajaba. Se perdió.
«Necesitábamos más intensidad. Analizamos mucho a los extremos. Fichar a alguien de la Premier League es casi imposible, pero [Flick] tenía claro lo que quería y trabajamos en una operación a partir de ahí».
Silva se une al Real Madrid tras una disputa por los minutos de juego
Mientras Gordon llegó para aportar dinamismo, otro objetivo de alto perfil se escapó. Bernardo Silva acabó optando por fichar por el Real Madrid, eterno rival en el Clásico. La ruptura de las conversaciones con el ex capitán del Manchester City se debió en gran medida a las garantías sobre los minutos y no únicamente a las limitaciones económicas.
«Al final no era lo que buscábamos», explicó Deco. «Me encanta. Es uno de los mejores del mundo en su posición. Quería venir al Barça, pero las cosas no avanzaron porque tenemos ciertos parámetros. No fue solo una cuestión económica, también fue por el tiempo de juego».
Deco subrayó que las garantías de minutos siguen estando estrictamente bajo la jurisdicción de Flick y añadió: «No me corresponde a mí decir si va a jugar o no, esa es decisión del entrenador. Pero él tenía una percepción distinta a la nuestra después de jugar [con regularidad] en el City. Quería jugar».
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Flick espera un continuo rendimiento creativo de su nuevo extremo
Gordon ya está causando un impacto notable en España. Aunque todavía no ha visto puerta, el internacional inglés suma cinco asistencias en sus cinco primeras apariciones con el club, igualando un récord de LaLiga.
Se ha ganado rápidamente el cariño de la afición del Camp Nou, recibiendo un apoyo ruidoso y escuchando cómo los aficionados coreaban su nombre durante una contundente victoria por 5-2 sobre el Rayo Vallecano. Flick confiará en su enérgico atacante para mantener esta excelente racha creativa mientras el Barcelona aspira a seguir logrando éxitos nacionales y europeos esta temporada.
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