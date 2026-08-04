En declaraciones a varios medios en Seefeld, Austria, en el marco de la concentración de pretemporada del Hoffenheim, Baumann desveló detalles de su conversación directa con Nagelsmann, que desde entonces ha sido reemplazado por Jurgen Klopp.

Al hablar de esta amarga decisión, Baumann reveló: «Él [Nagelsmann] lamentaba cómo acabó saliendo todo al final. Hablé con Julian hace diez días. Ya habíamos acordado hablar por teléfono. Luego hablamos durante casi una hora. Le dije todo lo que era importante para mí.

»Por supuesto, fue duro de digerir. Tenía este gran objetivo. Pero conseguí darle al equipo mucha energía [desde el banquillo]. Creo que senté las bases por mi parte para que nada se interponga en el camino del éxito».