'¡Lo quiero todo!' - Lamine Yamal apunta a un barrido completo de la Copa del Mundo, la Champions League y el Balón de Oro con el Barcelona y España mientras la estrella adolescente deja claras sus ambiciones

A pesar de tener solo 18 años, el extremo del Barcelona ya ha comenzado a acumular premios individuales, superando a estrellas consolidadas como Kylian Mbappé y Vinicius Jr., así como a sus compañeros de equipo Pedri y Raphinha, para el galardón.

Cuando se le preguntó sobre sus objetivos para la próxima temporada 2026, que incluye desafíos con el Barcelona en La Liga y la Liga de Campeones, y con la selección española en el Mundial, Yamal no se anduvo con rodeos. "Lo quiero todo. Espero conseguirlo todo, y mientras podamos jugar, es posible", declaró a Marca, confirmando su objetivo de ganar la liga, la Liga de Campeones, el Mundial y el Balón de Oro.

Reflexionando sobre su éxito individual, Yamal enfatizó la importancia del esfuerzo colectivo, añadiendo: "Todos los títulos individuales indican que ha sido una gran temporada para el equipo. Para mí, me trae felicidad y orgullo. Acumular premios a mi edad es muy positivo. Voy a seguir trabajando y luchando para conseguir cosas como esta."