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«¡Lo quiero muchísimo!» - Acusan al Manchester United de «uno de los mayores errores de fichaje de la historia», según un campeón del Mundial
El elogioso veredicto de una leyenda
Marco Materazzi, campeón del mundo, fue directo al valorar los últimos fichajes del United y destacó la venta de McTominay al Nápoles. El exdefensa del Inter admite que admira al centrocampista desde hace años y predijo su salto a la élite cuando apenas era un adolescente en Old Trafford.
Criado en la cantera del United, debutó en 2017, jugó 255 partidos y contribuyó a ganar la FA Cup y la Carabao Cup.
En declaraciones a Hajper, el campeón del mundo en 2006 afirmó: «Me encanta Scott McTominay». «Me encanta. Cuando debutó en el Manchester United muy joven, me reí y le dije a mi hijo: “A pesar de tener solo 18 o 19 años, este jugador llegará a ser uno de los mejores del mundo”, y ahora lo es».
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Una valoración cuestionable en Old Trafford
El United vendió a este canterano al equipo de Antonio Conte en 2024 por unos 26 millones de libras. Aunque la operación se justificó por el PSR, la imagen resultó negativa: McTominay ayudó al Nápoles a ganar el Scudetto y obtuvo el premio al mejor jugador de la Serie A. Materazzi cree que los Red Devils subestimaron a un jugador que ahora brilla a nivel mundial. Aunque el Nápoles ha flaqueado esta temporada, McTominay sigue siendo clave: es el segundo máximo goleador del equipo en la Serie A con siete tantos y ha marcado cuatro en la Liga de Campeones.
«Es un jugador increíble de área a área», añadió Materazzi. «No entiendo cómo el United lo vendió por nada; para mí vale entre 60 y 70 millones de libras, y lo vendieron por solo 26. ¿Es uno de los mayores errores de mercado que hemos visto? Sin duda. ¿Podrá Scott McTominay ganar el Balón de Oro algún día? Es una bonita idea, pero no creo que sea campeón del mundo con Escocia y no es fácil sin los títulos más importantes».
Lo que gana el Nápoles, lo pierde el United
Bajo la dirección de Conte, McTominay se ha convertido en un goleador prolífico, y sus 13 goles de la temporada pasada le valieron una sorprendente nominación al Balón de Oro. Su renacimiento ha recrudecido las críticas a la decisión del United de venderlo: mientras su centro del campo sigue en apuros, McTominay es el “ejemplo perfecto” de cómo, tras la era Ferguson, el club deja que sus canteranos brillen en otros equipos mientras los fichajes millonarios decepcionan.
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McTominay habla sobre su futuro
A pesar de los rumores sobre su posible traspaso, McTominay se ha ganado el cariño de la afición del Nápoles con su estilo de juego trabajador. Su compromiso llega en un momento clave: el equipo ocupa el segundo puesto de la Serie A, a siete puntos del líder, el Inter, con solo siete jornadas por disputarse. Sobre su futuro y su salida de Old Trafford, se mantuvo centrado en su proyecto actual y declaró: «Soy muy feliz aquí. Por lo que a mí respecta, soy jugador del Nápoles; es en lo único en lo que pienso».
Y sobre su futuro añadió: «Me veo aquí mucho tiempo. Me encanta este lugar... mi familia es feliz y yo también».