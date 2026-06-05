Así se desprende del podcast de Bild «Bayern-Insider». Según este, el Bayern hizo todo lo posible para fichar al joven de 16 años.
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«Lo quieren a toda costa»: un podcast revela las desavenencias internas del Bayern Múnich en el fichaje de Kennet Eichhorn
«El Bayern hizo venir a Eichhorn antes de la semifinal contra el París; hubo una reunión secreta en el Hotel Vier Jahreszeiten para ficharlo», se afirma. «Le explicaron por qué lo querían y Vincent Kompany habló con él horas. Eberl lo organizó con Christoph Freund y Kompany, que lo quieren a toda costa».
Sin embargo, pese al entusiasmo de Eberl y su equipo, en el consejo de supervisión del campeón alemán reina el escepticismo sobre el impacto económico del fichaje. La cifra pedida por el joven se topa con un muro. «Ahora el consejo vuelve a decir: no», concluye el podcast.
- AFP
El póquer de Eichhorn: «A Eberl le gustaría gastarse el dinero»
Las posturas en la Säbener Straße se han endurecido. El área deportiva quiere invertir, pero la directiva del club bloquea la autorización de los millones.
Según Bild, «Eberl quiere gastar, pero el consejo lo ve problemático. El paquete de Eichhorn es caro». Y concluye: «Para los asesores, su valor de mercado es de 20 millones, así que ¿por qué no lo pagaría un club? Lo que supere la cláusula fija es solo una prima».
El Liverpool habría intensificado su interés en fichar a Eichhorn.
Los representantes y el jugador piden al FC Bayern una prima de fichaje de entre diez y once millones de euros, cantidad que el club no quiere pagar por un jugador de 16 años. «Es demasiado», afirma el consejo de administración, que decide retirarse.
Esta decisión del Bayern, que ha frenado su intento de fichar a Eichhorn, beneficia a sus rivales: Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen y Liverpool FC siguen interesados en el joven centrocampista.
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Parece que el BVB sigue en la lucha.
Según Sky, el LFC aprieta para fichar a Eichhorn. El Dortmund sigue la operación, pero duda. Antes se dijo que el BVB había retirado su oferta por las altas pretensiones económicas del jugador.
Sin embargo, según Sky, el club amarillo y negro sigue de cerca el caso y conoce todas las cifras del trato. Las líneas de comunicación entre Dortmund, Berlín y el entorno del jugador están calientes.
Los fichajes más caros del FC Bayern de Múnich
Jugador Posición Procedencia Año Fichaje Harry Kane Delantero Tottenham Hotspur 2023 95 millones de euros Lucas Hernández Defensa Atlético de Madrid 2019 80 millones de euros Luis Díaz Delantero Liverpool FC 2025 70 millones de euros Matthijs de Ligt Defensa Juventus 2022 67 millones de euros Michael Olise Delantero Crystal Palace 2024 53 millones de euros