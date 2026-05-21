«Lo queremos por Cristiano»: Jorge Jesus admite que acabar con la sequía de títulos de Ronaldo en Arabia Saudí fue su única motivación al aceptar el cargo de entrenador del Al-Nassr

Jesús regresó a Riad con un objetivo: ayudar a Ronaldo a ganar un gran título en Arabia Saudí. Tras sus éxitos con el Al-Hilal, aceptó el reto del Al-Nassr tras hablar con la directiva y con el propio jugador.

Antes del último partido de la temporada, Jesús lo confirmó: «Cuando [el director ejecutivo del Al-Nassr, José] Semedo y Cris [Cristiano Ronaldo] me invitaron, acepté solo para ayudar a Cris a ganar títulos en Arabia Saudí. Ese era mi objetivo».