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imago-sport-1082833863.jpgEibner
Alvino Hanafi

Traducido por

«¡Lo que tenga que pasar, pasará!»: Michael Olise, un hombre de pocas palabras, mantiene la máxima calma mientras el señor de la nochalance acapara el protagonismo

Bayern Múnich
Liga de Campeones
M. Olise

Michael Olise dejó una de sus respuestas características, impasible, después del partido tras brillar con dos goles en la victoria por 5-0 del Bayern de Múnich sobre el Bodo/Glimt en la Champions League. El extremo demostró ser un hombre de pocas palabras, ya que el señor de la indiferencia restó importancia a la despiadada actuación del Bayern en la segunda parte.

  • Olise se roba el protagonismo mientras el Bayern aplasta al Bodo/Glimt

    El Bayern de Múnich arrancó su campaña en la Liga de Campeones de la UEFA con una contundente victoria por 5-0 sobre el conjunto noruego Bodo/Glimt en el Allianz Arena. El equipo de Vincent Kompany derribó el resistente bloque bajo de su rival tras el descanso, marcó cinco goles sin respuesta en la segunda parte y selló un triunfo dominante.

    Jamal Musiala abrió el marcador antes de que Harry Kane, Alphonso Davies y un doblete de Michael Olise certificaran los tres puntos.

    El defensa de Bodo/Glimt Odin Bjoertuft vio una tarjeta roja en los últimos minutos por una falta sobre Olise, completando una noche para el olvido para los visitantes.

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  • FC Bayern München v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    El Sr. Nonchalant reacciona con una frialdad impasible

    Tras su actuación de dos goles, Olise ofreció una entrevista pospartido fiel a su famoso estilo relajado. El internacional francés hizo honor a su reputación de hombre de pocas palabras, quitando importancia con total calma a las preguntas sobre la paciencia y los ajustes tácticos.

    Cuando le preguntaron si el Bayern necesitaba más paciencia esta temporada ante estructuras defensivas replegadas, el extremo dejó una respuesta clásica con total seriedad.

    "Jugamos de la misma manera y, pase lo que pase, pasa", declaró Olise con total naturalidad.


  • Un extremo revela el sencillo mensaje de Kompany al descanso

    Olise también restó importancia a cualquier intervención dramática al descanso del entrenador Kompany. Pese a unos primeros 45 minutos frustrantes en los que Joshua Kimmich estrelló un balón en el poste, el mensaje en el vestuario siguió siendo simple y de confianza.

    El extremo señaló que la plantilla siguió confiando en que el partido se abriría de manera natural a medida que los visitantes se fueran cansando.

    «Solo dijo que siguiéramos jugando como lo estábamos haciendo», explicó Olise. «Se abriría y aprovecharíamos nuestras ocasiones. Así fue».

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    El Bayern gana impulso antes de su viaje de Bundesliga

    Olise concluyó la entrevista expresando su discreta satisfacción con la química del equipo sobre el terreno de juego. Sus dos definiciones precisas, incluido un brillante disparo con efecto a la escuadra, mostraron a un jugador en el punto más alto de su rendimiento.

    El Bayern vuelve ahora a centrarse en la competición doméstica, cuando visite al inspirado Elversberg en la Bundesliga el domingo.

    «Todos conocemos los movimientos de los demás y cómo jugar juntos», añadió Olise. «Cuando funciona, es bueno. Estamos contentos».

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