El Bayern de Múnich arrancó su campaña en la Liga de Campeones de la UEFA con una contundente victoria por 5-0 sobre el conjunto noruego Bodo/Glimt en el Allianz Arena. El equipo de Vincent Kompany derribó el resistente bloque bajo de su rival tras el descanso, marcó cinco goles sin respuesta en la segunda parte y selló un triunfo dominante.

Jamal Musiala abrió el marcador antes de que Harry Kane, Alphonso Davies y un doblete de Michael Olise certificaran los tres puntos.

El defensa de Bodo/Glimt Odin Bjoertuft vio una tarjeta roja en los últimos minutos por una falta sobre Olise, completando una noche para el olvido para los visitantes.