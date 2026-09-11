Eibner
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«¡Lo que tenga que pasar, pasará!»: Michael Olise, un hombre de pocas palabras, mantiene la máxima calma mientras el señor de la nochalance acapara el protagonismo
Olise se roba el protagonismo mientras el Bayern aplasta al Bodo/Glimt
El Bayern de Múnich arrancó su campaña en la Liga de Campeones de la UEFA con una contundente victoria por 5-0 sobre el conjunto noruego Bodo/Glimt en el Allianz Arena. El equipo de Vincent Kompany derribó el resistente bloque bajo de su rival tras el descanso, marcó cinco goles sin respuesta en la segunda parte y selló un triunfo dominante.
Jamal Musiala abrió el marcador antes de que Harry Kane, Alphonso Davies y un doblete de Michael Olise certificaran los tres puntos.
El defensa de Bodo/Glimt Odin Bjoertuft vio una tarjeta roja en los últimos minutos por una falta sobre Olise, completando una noche para el olvido para los visitantes.
- Getty Images Sport
El Sr. Nonchalant reacciona con una frialdad impasible
Tras su actuación de dos goles, Olise ofreció una entrevista pospartido fiel a su famoso estilo relajado. El internacional francés hizo honor a su reputación de hombre de pocas palabras, quitando importancia con total calma a las preguntas sobre la paciencia y los ajustes tácticos.
Cuando le preguntaron si el Bayern necesitaba más paciencia esta temporada ante estructuras defensivas replegadas, el extremo dejó una respuesta clásica con total seriedad.
"Jugamos de la misma manera y, pase lo que pase, pasa", declaró Olise con total naturalidad.
Un extremo revela el sencillo mensaje de Kompany al descanso
Olise también restó importancia a cualquier intervención dramática al descanso del entrenador Kompany. Pese a unos primeros 45 minutos frustrantes en los que Joshua Kimmich estrelló un balón en el poste, el mensaje en el vestuario siguió siendo simple y de confianza.
El extremo señaló que la plantilla siguió confiando en que el partido se abriría de manera natural a medida que los visitantes se fueran cansando.
«Solo dijo que siguiéramos jugando como lo estábamos haciendo», explicó Olise. «Se abriría y aprovecharíamos nuestras ocasiones. Así fue».
- Getty Images Sport
El Bayern gana impulso antes de su viaje de Bundesliga
Olise concluyó la entrevista expresando su discreta satisfacción con la química del equipo sobre el terreno de juego. Sus dos definiciones precisas, incluido un brillante disparo con efecto a la escuadra, mostraron a un jugador en el punto más alto de su rendimiento.
El Bayern vuelve ahora a centrarse en la competición doméstica, cuando visite al inspirado Elversberg en la Bundesliga el domingo.
«Todos conocemos los movimientos de los demás y cómo jugar juntos», añadió Olise. «Cuando funciona, es bueno. Estamos contentos».
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