«Lo que sueñas»: Alex Oxlade-Chamberlain marca un impresionante gol en el tiempo añadido en su debut con el Celtic.

Oxlade-Chamberlain no tardó en ganarse el cariño de la afición del Parkhead, con una jugada de gran calidad que le permitió arrebatar tres puntos a un frustrante empate. Tras salir como suplente en el minuto 78, en su primera aparición competitiva desde el pasado mes de mayo, el jugador de 32 años solo tocó el balón 14 veces, pero una de ellas resultó decisiva.

El Celtic, actual campeón, parecía abocado a perder puntos cruciales contra el colista de la división. Se había visto frustrado en repetidas ocasiones por la inspirada actuación del portero del Livingston, Jerome Prior, que realizó nueve paradas para mantener el empate en el marcador. Sin embargo, en el tiempo de descuento, Oxlade-Chamberlain marcó un golazo para asegurar la victoria por 2-1.

El gol no solo evitó la vergüenza del Celtic, sino que alteró significativamente el panorama de la lucha por el título de la Premiership. Con el Rangers tropezando en un empate 1-1 en Motherwell, el gol de Oxlade-Chamberlain sitúa al equipo de Martin O'Neill a un punto de su rival de Glasgow, segundo clasificado, y reduce la distancia con el líder de la liga, el Hearts, a solo seis puntos, con el Celtic aún con un partido menos que ambos.