«Lo que pasa en el vestuario se queda ahí»: un irritado Álvaro Arbeloa responde a las noticias sobre la «discusión explosiva» con Dani Ceballos, mientras aumenta la tensión en el Real Madrid

El ambiente en el Real Madrid ha llegado a su punto de ebullición tras un «desagradable cara a cara» entre Arbeloa y Ceballos. Se informa que el centrocampista de 29 años jugó su último partido con el club después de que la comunicación con su entrenador se rompiera por completo, lo que provocó su exclusión de la convocatoria para enfrentar al Real Betis la semana pasada.

Preguntado sobre los rumores y su relación con el exjugador del Arsenal, Arbeloa se mostró desafiante: «No entro en debates públicos sobre mis jugadores. Hace 20 años me formé como madridista y aprendí que lo que pasa en el vestuario se queda ahí».



