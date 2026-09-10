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Lo que Haji Wright debe hacer después de que una cruel lesión retrase al internacional del USMNT en el cumplimiento de su sueño de jugar en la Premier League con el Coventry
Wright, lesionado tras sus apariciones en el Mundial con Estados Unidos
Wright disputó dos partidos como suplente con Estados Unidos mientras ejercía de coanfitrión del gran torneo de la FIFA. Llegó a esa competición impulsado por sus 17 goles a nivel de clubes, una cifra que ayudó a llevar al Coventry al título del Championship.
Los Sky Blues están de vuelta en la máxima categoría inglesa por primera vez en 25 años, con Frank Lampard como el entrenador que les llevó de nuevo hasta esa línea del ascenso. Muchos esperaban que dieran un paso positivo en la escala de la EFL.
Sin embargo, el Coventry ya se ha desplomado hasta el último puesto de la tabla tras un arranque sin puntos en la campaña 2026-27 después de tres jornadas. Aún no ha marcado ningún gol, y jugadores como Taiwo Awoniyi han sido incorporados para ayudar a asumir la carga ofensiva.
Wright debía haber formado parte de ese proceso, pero el delantero de 28 años, nacido en Los Ángeles, sufre una pequeña lesión en un cuádriceps y podría estar tres meses de baja. Se le considera un jugador de nivel Premier League después de haber visto puerta en 49 ocasiones a lo largo de tres temporadas en las Midlands Occidentales.
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Se considera que Wright tiene nivel de la Premier League
Tras rechazar el interés que se ha mostrado durante varios mercados de fichajes, Wright ha alcanzado la máxima categoría con el Coventry. Sobre cómo se le ha negado la oportunidad de empezar esa aventura a lo grande, el exdelantero de los Sky Blues Morrison, en declaraciones en asociación con Freebets.com, la fuente de reseñas de sitios de apuestas, dijo a GOAL: «Eso siempre pasa.
«Sufres una lesión y estás listo, estás en forma, tienes hambre. Has hecho una buena temporada en el Championship. También has estado en el Mundial. Y entonces piensas: “Ahora estoy listo, déjame ir y arrasar en la Premier League”. Y entonces llega una lesión.
«Pero solo tiene que agachar la cabeza, intentar ponerse en forma e intentar tener impacto en el Coventry porque van a necesitar a todos. Van a necesitar a toda la plantilla si quieren sobrevivir esta temporada».
¿Habrá más retoques tácticos de Lampard?
Lampard volvió a pasar de una línea defensiva de cuatro a un sistema con tres centrales en el último partido contra el Manchester City. Preguntado por si la leyenda del Chelsea y de Inglaterra necesita plantearse más retoques tácticos tras un inicio lento de temporada, Morrison dijo: «Puede ser, pero vi señales positivas contra el Manchester City, donde crearon unas cuantas ocasiones. Y otro día, si aprovechan esas ocasiones, podrían sacar algo de ese partido.
«Creo que la decepcionante es que empiezas la temporada, juegas contra el Arsenal, al que todo el mundo da como favorito. Sabes que el Manchester City es un equipo superior al Coventry. Pero la del Hull, creo, es la decepcionante para ellos. La del Hull, donde no sumaron ningún punto. Y a los equipos que van a estar peleando contigo, tienes que quitarles puntos.
«Así que creo que la de este fin de semana es enorme. Tienen un gran partido este fin de semana. Necesitan empezar a sumar puntos. Cuanto más lo dejes y no consigas puntos, y llegue el parón internacional con equipos que siguen sumando y la brecha se haga mayor, es muy difícil cerrar esa distancia.
«Pero no creo que ahora mismo haya señales de pánico en el Coventry. Porque pensé que hubo buenas señales contra el Manchester City, pero aun así necesitan empezar a sumar puntos más pronto que tarde.»
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Partidos del Coventry 2026-27: se acercan los encuentros de liga y copa
Tres partidos importantes están llamados a llevar al Coventry hasta el primer parón internacional. Este fin de semana volverá a jugar en casa para recibir al Brighton, y será vital sacar algo de ese encuentro.
Después recibirá al rival local Aston Villa en la tercera ronda de la Carabao Cup, antes de visitar al Nottingham Forest el 19 de septiembre. Wright estará entre quienes lo seguirán desde la distancia, con el delantero estadounidense deseando jugar pero consciente de que su recuperación de un inoportuno golpe no puede acelerarse.
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