Wright disputó dos partidos como suplente con Estados Unidos mientras ejercía de coanfitrión del gran torneo de la FIFA. Llegó a esa competición impulsado por sus 17 goles a nivel de clubes, una cifra que ayudó a llevar al Coventry al título del Championship.

Los Sky Blues están de vuelta en la máxima categoría inglesa por primera vez en 25 años, con Frank Lampard como el entrenador que les llevó de nuevo hasta esa línea del ascenso. Muchos esperaban que dieran un paso positivo en la escala de la EFL.

Sin embargo, el Coventry ya se ha desplomado hasta el último puesto de la tabla tras un arranque sin puntos en la campaña 2026-27 después de tres jornadas. Aún no ha marcado ningún gol, y jugadores como Taiwo Awoniyi han sido incorporados para ayudar a asumir la carga ofensiva.

Wright debía haber formado parte de ese proceso, pero el delantero de 28 años, nacido en Los Ángeles, sufre una pequeña lesión en un cuádriceps y podría estar tres meses de baja. Se le considera un jugador de nivel Premier League después de haber visto puerta en 49 ocasiones a lo largo de tres temporadas en las Midlands Occidentales.