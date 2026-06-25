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«Lo que hace a su edad, solo él puede hacerlo»: Lionel Messi, a los 39 años, sigue «rebosante de calidad», según Pedri, quien comenta sus actuaciones en el Mundial 2026
Pedri elogia el talento único de Messi
A pesar de los años, Messi sigue acaparando la atención del fútbol mundial, sobre todo por seguir batiendo récords en el Mundial 2026. Pedri, su excompañero en el Barcelona durante la temporada 2020-21, ha seguido sus últimas hazañas con una familiar admiración. Antes del clave España-Uruguay, el centrocampista afirmó que la edad apenas ha mermado las armas de Messi.
En una entrevista con DSports, Pedri —que ganó la Copa del Rey junto a Messi en el Camp Nou— admitió: «Tuve la suerte de jugar y entrenar con él, y disfruté y aprendí mucho. Ahora, bueno, lo disfruto muchísimo».
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El secreto de la longevidad de Messi
A diferencia de otros jugadores, cuyo rendimiento físico decae con los años, el juego de Messi se centra cada vez más en su visión espacial y su sentido de la oportunidad. Pedri destaca que, al verlo por televisión, se aprecia cómo maneja el partido con inteligencia, no solo con velocidad. Esa misma visión con la que dominó Europa durante dos décadas ahora le sirve en el escenario mundial de Norteamérica.
«Cuando lo ves por televisión, notas que siempre busca el hueco libre o el momento justo para recibir sin marca. Su calidad supera a la de todos. Ve el fútbol un poco antes que los demás y sabe dónde colocarse para marcar», añadió. «Lo que hace a su edad solo lo puede hacer él», concluyó sobre el ocho veces Balón de Oro.
Batiendo récords en el Mundial
La actuación de Messi en este torneo ha sido histórica. Ha marcado los cinco goles de Argentina: un hat-trick contra Argelia y un doblete contra Austria. Estos tantos han sido decisivos para que la Albiceleste avance a las eliminatorias y busque retener el título de 2022.
Con 18 goles, ya es el máximo anotador de la historia del torneo. Además, posee los récords de más victorias (18), partidos jugados (28) y minutos en cancha (2489).
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Posible enfrentamiento en la fase eliminatoria
A medida que avanza el torneo, los caminos de los dos antiguos compañeros podrían cruzarse. Argentina cerrará la fase de grupos ante Jordania el sábado en el Estadio de Dallas, mientras que España terminará la suya contra Uruguay en el Estadio de Guadalajara. Tras ganar 4-0 a Arabia Saudí y empatar con Cabo Verde, el equipo de Pedri está en buena posición para avanzar.
Si el cuadro avanza como se espera, España y Argentina podrían cruzarse en semifinales o en la final, lo que pondría a Pedri frente a su ídolo. Por ahora, el joven español admira a quien hace que lo imposible parezca sencillo. Ya sea en el Barcelona o en la escena mundial, el veredicto es el mismo: Messi hace cosas que, a los 39 años, no deberían ser posibles.