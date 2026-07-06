«Lo que está haciendo es una locura»: el mágico Lionel Messi deja boquiabierto a Pedri, quien sueña con enfrentarlo en la final del Mundial

A pesar de los años, Messi sigue desafiando la lógica, y su excompañero en el Barcelona lo admira. Pedri, quien jugó con el ocho veces ganador del Balón de Oro en el Camp Nou, cree que nadie iguala a la estrella del Inter de Miami en grandeza histórica.

«Disfruto viéndole jugar. Ya lo hacía cuando entrenaba con él cada día. Lo que hace es una locura», dijo Pedri a AS. «A su edad solo se logra con su calidad. Para mí, es el mejor de la historia».