AFP
Traducido por
«Lo que está haciendo es una locura»: el mágico Lionel Messi deja boquiabierto a Pedri, quien sueña con enfrentarlo en la final del Mundial
Messi sigue siendo, sin duda, el mejor de la historia.
A pesar de los años, Messi sigue desafiando la lógica, y su excompañero en el Barcelona lo admira. Pedri, quien jugó con el ocho veces ganador del Balón de Oro en el Camp Nou, cree que nadie iguala a la estrella del Inter de Miami en grandeza histórica.
«Disfruto viéndole jugar. Ya lo hacía cuando entrenaba con él cada día. Lo que hace es una locura», dijo Pedri a AS. «A su edad solo se logra con su calidad. Para mí, es el mejor de la historia».
- Getty
Una final de ensueño se vislumbra en el horizonte.
Aunque España aún debe superar varios obstáculos, incluido un duelo en octavos de final contra Portugal, Pedri ya sueña con un final de cuento de hadas en el torneo. Para el centrocampista de 23 años, la idea de medirse a su mentor con el trofeo más prestigioso del deporte en juego es irresistible.
Al preguntarle si sueña con enfrentar a Argentina en la final, el mediocampista del Barcelona se entusiasmó: «Sería lo máximo, estaríamos en la final del Mundial. Sería una buena señal», admitió, consciente de que ese duelo marcaría la cima de su carrera.
La revolución de Flick en el Barcelona
Pedri habló del cambio táctico en el Barcelona bajo Hansi Flick. El técnico alemán ha revitalizado al equipo, y Pedri explicó cómo su rol ha evolucionado para tener más influencia en la construcción del juego.
«Sobre todo, empezó a colocarme en la base del juego para que pudiera estar en contacto con el balón», explicó Pedri. «Es cierto que, por ejemplo, [el exseleccionador de España] Luis Enrique también me pedía que bajara mucho, que tocara el balón y me sintiera cómodo ahí. Sin embargo, Flick modificó mi posición y nos transmitió una mentalidad ganadora. Eso ha transformado al equipo; debemos agradecerle que haya cambiado la mentalidad del Barça».
- Getty Images Sport
La batalla de los maestros del centro del campo
Antes de soñar con enfrentar a Messi, España debe superar a una sólida Portugal liderada por Vitinha, del París Saint-Germain. Pedri elogió a su próximo rival y lo colocó entre la élite de los centrocampistas por su energía y inteligencia táctica.
«Vitinha destaca por su control del balón y su capacidad para gestionar el ritmo del partido. Cuando jugué contra él me sorprendió lo mucho que corre; nunca se para», explicó Pedri. «Siempre encuentra al compañero desmarcado. Es uno de los mejores centrocampistas del mundo». Su duelo, entre dos elegantes creadores, puede decidir el pase a cuartos.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias