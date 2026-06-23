Al anotar sus goles 17 y 18 en la Copa del Mundo, Messi superó al alemán Miroslav Klose y quedó solo como máximo goleador de la historia. Su gran actuación llevó a Argentina al primer lugar del Grupo J, aliviando la presión antes de su último partido de la fase de grupos.

A pesar de estos logros históricos, el veterano delantero mantuvo los pies en la tierra y añadió: «Siempre buscamos ganar todos nuestros partidos. Somos Argentina y buscamos ganar a cualquier rival, pero sabemos que no es fácil y que debemos demostrarlo en el campo; y hoy lo conseguimos. Nos costó mantener la posesión que buscábamos. No nos hicieron mucho daño, pero fue un partido muy reñido y ellos jugaron a un ritmo muy rápido.

Estoy contento con cómo se dieron los partidos y, sobre todo, con la victoria. Sumamos seis puntos y nos clasificamos primeros para los dieciseisavos, que era el objetivo.

«Ahora tendremos una semana tranquila tras lograr el primer objetivo. Luego pensaremos en lo que viene. Para mí es algo especial, como siempre; disfruto jugando y pasándolo bien en el campo».