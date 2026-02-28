Getty Images Sport
«Lo peor que he sentido»: el exjugador del Manchester United Aarron Wan-Bissaka habla abiertamente sobre la nostalgia que sintió tras fichar por los Red Devils por 50 millones de libras
Wan-Bissaka revela la difícil transición al Manchester United
Aaron Wan-Bissaka fichó por el United procedente del Crystal Palace en el verano de 2019 por 50 millones de libras (67 millones de dólares). En cinco temporadas con el United, marcó dos goles y contribuyó con 13 asistencias en todas las competiciones, además de ganar la Carabao Cup en 2023 y la FA Cup en 2024. Sin embargo, en una entrevista con The Daily Mail, explicó que sus primeros meses en el United no fueron nada fáciles, ya que no conseguía adaptarse a su nueva vida fuera del campo.
Viajes en tren «agotadores» a casa
Wan-Bissaka dijo: «Cuando me mudé al United, echaba mucho de menos mi hogar, especialmente a mi familia y amigos. Después de los entrenamientos, solía coger el tren de vuelta a Londres casi todos los días. Solo son unas dos horas, pero sigue siendo un gran compromiso y, al final, se volvió agotador, así que supe que tenía que dejarlo».
Solo en casa jugando a la Playstation.
El defensa, que finalmente optó por regresar a Londres fichando por el West Ham en 2024, afirmó que sus primeros meses en el United fueron los más duros de su carrera.
«Era algo a lo que no estaba acostumbrado en absoluto», explicó. «Siempre me había sentido cómodo en mi casa de Londres, rodeado de gente y lugares familiares, así que me costó mucho adaptarme a que todo cambiara de la noche a la mañana. La mayoría de los días me quedaba solo en casa, jugando a la PlayStation hasta la hora de dormir. Lo pasé mal. Probablemente fue el momento más bajo que he vivido».
También le costó entender lo que Erik ten Hag esperaba de él cuando se convirtió en entrenador del United en 2022. «Fue difícil cuando llegó Erik ten Hag, porque nada más llegar me dijo que no entraba en sus planes. Pero cuando intenté marcharme, me dijo que no quería que me fuera. No lo entendía. Fue duro mentalmente, porque me dejó preguntándome qué debía hacer a continuación. Simplemente mantuve la cabeza baja y me dije a mí mismo que debía seguir entrenando, seguir mejorando y jugar mi juego.
Sin embargo, era difícil mantener la motivación, sobre todo cuando entrenas sin el objetivo claro de jugar. Pero la gente que me rodeaba me guió por el buen camino y me animó a seguir adelante. Al final, las cosas cambiaron y empezaron a mejorar. Se podría decir que cambié o evolucioné tácticamente con él, porque eso era lo que él quería».
La sonrisa vuelve a su rostro en el West Ham.
Wan-Bissaka pasó gran parte de su tiempo en el United compitiendo por el puesto de lateral derecho con Diogo Dalot, así como un breve periodo compitiendo con Ashley Young. Fue titular en 120 de los 190 partidos posibles de la Premier League y su falta de minutos le llevó finalmente a marcharse. Y a pesar de estar luchando por evitar el descenso con los Irons, se siente mucho mejor personalmente, lejos de la constante presión que conlleva jugar en el United.
Añadió: «Para ser sincero, estaba indeciso [sobre dejar el United]. Me quedaba un año de contrato, pero sentía que necesitaba recuperarme y empezar a jugar con regularidad, no solo cada dos partidos.
«Mirando atrás, estoy agradecido por mi etapa en el Manchester United. Esas experiencias me han convertido en quien soy hoy y me han ayudado tanto dentro como fuera del campo, especialmente a nivel mental.
Con todo el ruido y el escrutinio que hay en un club como el United, un cambio de ambiente puede marcar una gran diferencia. En el West Ham no es tan intenso... Estoy muy contento con cómo han ido las cosas. Probablemente se nota por la sonrisa que tengo cada día. También juego con una sonrisa».
