Lo peor en Portugal... ¿Volverá la pesadilla de Marruecos a perseguir a Ronaldo en el Mundial de 2026?

Entonces todos esperaban que Ronaldo anunciara su retiro del fútbol, o al menos de la selección, en una rueda de prensa, pero no ocurrió.
Fernando Santos dejó la selección de Portugal y Ronaldo siguió su carrera bajo la dirección del español Roberto Martínez, mientras iniciaba una nueva etapa con el Al-Nassr.
Ronaldo regresó con el salario más alto de la historia del fútbol y llevó al Al-Nassr a ganar la Liga Saudí tras siete años sin título.
Aunque cayó en cuartos de la Euro 2024 ante Francia, luego guió a Portugal a ganar la Liga de Naciones 2025, venciendo en la final a la campeona europea, España.