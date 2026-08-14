«Lo odié, no me gustó» - Paul Scholes recuerda la salida de Danny Welbeck del Manchester United y advierte al Arsenal de que no repita el mismo error

Un icono del Manchester United ha realizado una valoración contundente de la actual estrategia de fichajes del Arsenal, al sugerir que el club del norte de Londres está fijándose en los jugadores equivocados para dar salida este verano. Aunque el joven de 19 años Myles Lewis-Skelly ha sido relacionado con una sorprendente salida a un rival de la Premier League, Scholes cree que, en cambio, el corte debería recaer sobre uno de los fichajes de alto perfil de Mikel Arteta.

En declaraciones en The Overlap Fan Debate, ofrecido por Sky Bet, Scholes fue rotundo en su preferencia por el joven inglés por delante de la consolidada estrella española. "Prefiero a Lewis-Skelly en el centro del campo antes que a Zubimendi", dijo Scholes. "Creo que Zubimendi tuvo problemas el año pasado. Si hay un jugador del que te vas a deshacer, sería él".



