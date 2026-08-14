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Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport
Mohamed Saeed

Traducido por

«Lo odié, no me gustó» - Paul Scholes recuerda la salida de Danny Welbeck del Manchester United y advierte al Arsenal de que no repita el mismo error

P. Scholes
Arsenal
Martín Zubimendi
M. Lewis-Skelly
Manchester United
Premier League
M. Arteta

La leyenda del Manchester United Paul Scholes ha expresado su preocupación por la supuesta disposición del Arsenal a separarse de la sensación adolescente Myles Lewis-Skelly. El excentrocampista cree que el Arsenal estaría cometiendo un error importante al dejar marchar al canterano, especialmente con sus rivales pendientes de la situación.

  • Scholes identifica a un candidato sorpresa para salir del Arsenal

    Un icono del Manchester United ha realizado una valoración contundente de la actual estrategia de fichajes del Arsenal, al sugerir que el club del norte de Londres está fijándose en los jugadores equivocados para dar salida este verano. Aunque el joven de 19 años Myles Lewis-Skelly ha sido relacionado con una sorprendente salida a un rival de la Premier League, Scholes cree que, en cambio, el corte debería recaer sobre uno de los fichajes de alto perfil de Mikel Arteta.

    En declaraciones en The Overlap Fan Debate, ofrecido por Sky Bet, Scholes fue rotundo en su preferencia por el joven inglés por delante de la consolidada estrella española. "Prefiero a Lewis-Skelly en el centro del campo antes que a Zubimendi", dijo Scholes. "Creo que Zubimendi tuvo problemas el año pasado. Si hay un jugador del que te vas a deshacer, sería él".


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  • Danny Welbeck Manchester United goalGetty

    Lealtad a la cantera frente a la falta de escrúpulos del mercado de fichajes

    Scholes profundizó además en por qué perder a un talento de la cantera como Lewis-Skelly perjudicaría a la cultura del club, comparando la situación con una salida controvertida de su propia etapa como jugador en Old Trafford. Expresó un profundo rechazo a ver cómo se obliga a salir a jugadores formados en la academia para hacer sitio a fichajes de fuera que no necesariamente ofrecen un techo mayor.

    El excentrocampista trazó un paralelismo directo con la decisión del Manchester United de vender hace años a un determinado delantero al norte de Londres, subrayando el impacto emocional y deportivo de ese tipo de movimientos. Añadió: "Me recuerda un poco a cuando Danny Welbeck dejó el Manchester United. Lo odié, no me gustó. Danny era un poco mayor que Myles Lewis-Skelly, pero cuando pierdes a tus propios jugadores, es decepcionante".


  • Carragher se suma al coro de incredulidad

    La leyenda del Liverpool Jamie Carragher se mostró igualmente perplejo ante la noticia de que el Arsenal podría estar ofreciendo activamente a su joven estrella a rivales nacionales. A principios de esta semana surgieron informaciones que apuntaban a que el Arsenal habría ofrecido a Lewis-Skelly tanto al Chelsea como al Manchester United, un movimiento que Carragher considera difícil de comprender dadas las actuaciones previas del joven en los escenarios más grandes del fútbol europeo.

    Carragher dijo: «¿Crees que viene de su lado o del lado del club? Eso fue lo que resultó un poco extraño. Casi parecía que el Arsenal había ofrecido a Manchester United a Myles Lewis-Skelly. No era Myles Lewis-Skelly diciendo que quiere irse ni su entorno filtrando algo. Ahí es de donde vino la sorpresa. Todavía no puedo creerlo».

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  • Jamie CarragherCBS Sports Golazo

    Arteta sigue sin desvelar nada sobre las especulaciones de fichajes

    Carragher continuó con sus elogios al subrayar el talento poco común que se necesita para rendir a un nivel tan alto tan pronto en una carrera. «No puedes jugar a ese nivel a esa edad a menos que seas bastante especial. Todos los jugadores jóvenes tienen altibajos. La temporada pasada no jugó tanto como probablemente le habría gustado.

    Cuando por fin acorralaron al entrenador del Arsenal sobre el futuro de su versátil joven, Mikel Arteta optó por una respuesta diplomática que ni confirmó ni desmintió la posibilidad de una venta. Al ser preguntado a principios de esta semana por el futuro de Lewis-Skelly, el técnico del Arsenal, Mikel Arteta, se negó a dar pistas. «No voy a hablar de ninguna especulación», dijo. «Si hay especulación sobre nuestros jugadores, es una buena señal.»

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