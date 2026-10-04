"Lo ocurrido exige sanciones y dimisiones": escándalo en Argentina antes de la despedida de Messi

La selección argentina venció con facilidad a Burkina Faso por 7-0, en el partido amistoso que se disputó en el estadio Monumental, el domingo, en ausencia de Lionel Messi.

Los goles de Argentina los marcaron Lautaro Martínez, Gianluca Prestianni, Nico Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone, además de un gol en propia puerta de Moumini Diallo.

El partido se desarrolló en circunstancias excepcionales para Burkina Faso, que afrontó el encuentro con un plantel joven en el que predominaban los jugadores sub-23, después de que su delegación llegara a Buenos Aires pocas horas antes del inicio del partido, lo que aumentó la dificultad de su misión ante el subcampeón del mundo.

Messi se prepara ahora para su última aparición con la camiseta de Argentina ante Benín, en el partido previsto para el martes 6 de octubre en el estadio Monumental, que representa su despedida oficial de la selección nacional.