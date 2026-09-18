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«Lo mejor que he hecho en mi vida»: cómo el histórico fichaje de David Beckham por el Real Madrid inspiró a Harry Kane a conquistar el Bayern de Múnich
Emulando el camino de una leyenda del Manchester United
Kane ha revelado que su decisión de dejar la Premier League por la Bundesliga estuvo profundamente arraigada en la admiración que sentía de niño por Beckham. Al crecer en la misma zona de Londres y asistir al mismo colegio que el excapitán de Inglaterra, Kane siguió de cerca cómo Beckham dio el gran salto del Manchester United al Real Madrid en 2003. Mientras que muchos jugadores ingleses se han mostrado tradicionalmente reacios a probarse en ligas extranjeras, Kane sintió una atracción por el continente que se vio impulsada en parte al ver a su ídolo triunfar en España.
«Se fue a jugar al extranjero y en aquel momento quizá no valoré del todo que se marchara de la Premier League», dijo Kane a TNT Sports. «Pero, a medida que fui viviendo eso y empecé a conocerme mejor a mí mismo y a jugar al máximo nivel, cuando tomé la decisión de venir aquí, sé que no es lo que hacen todos los jugadores ingleses, pero es lo mejor que he hecho en mi vida. Así que seguir sus pasos e ir a vivir algo diferente formaba parte de ello».
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Persiguiendo al ídolo
Creciendo en el mismo barrio y recorriendo los mismos pasillos del colegio, el joven delantero veía a Beckham capitanear a la selección nacional con una ambición evidente. Ver a un héroe local alcanzar la fama internacional le dio a Kane un modelo tangible al que emular, alimentando su deseo de seguir exactamente esos pasos desde una infancia en el norte de Londres hasta llegar a la capitanía de Inglaterra.
"Beckham era mi ídolo, sin duda", dijo. "Fuimos al mismo colegio, crecimos en la misma zona, era el capitán de Inglaterra cuando yo estaba creciendo. Así que quería seguir sus pasos".
El capitán de Inglaterra elogió a Steven Gerrard
Durante el Mundial de 2026 de la FIFA, Kane se tomó un tiempo para rendir homenaje a la historia de la selección al entregarle a Beckham una gorra conmemorativa para recordar sus 115 partidos internacionales. El torneo también trajo una oleada de apoyo de otros iconos del fútbol inglés, especialmente del excentrocampista del Liverpool Steven Gerrard. En una emotiva nota de voz enviada al actual capitán, Gerrard expresó su profundo pesar por que sus carreras como jugadores nunca coincidieran, lo que le impidió compartir el terreno de juego con uno de los rematadores más letales del país.
Al reflexionar sobre el mensaje de Gerrard, Kane elogió al centrocampista como uno de los mejores jugadores de la historia tanto del fútbol inglés como del mundial.
«Es una pena que nunca pudiéramos jugar juntos. Stevie es uno de los mejores centrocampistas de todos los tiempos. Obviamente, le vi mientras crecía, pero creo que cuando estás dentro, cuando le ves entrenar todos los días y escuchas a algunos de los chicos de Inglaterra hablar de cómo entrenaba, de cómo golpeaba el balón o de cómo daba un pase, era un jugador totalmente entregado al equipo, de arriba abajo por todo el campo», señaló.
«Stevie es uno de los mejores jugadores de la historia de Inglaterra, sin duda uno de los mejores centrocampistas que hemos producido nunca, pero también del mundo. Habría sido bonito jugar con él. Estoy seguro de que habría marcado algunos goles más».
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Sueños de Balón de Oro y la carrera por la gloria individual
Tras una temporada de estadísticas individuales asombrosas, Kane se ha situado en primera línea de la conversación sobre el Balón de Oro. El delantero se mostró humilde respecto a sus opciones, reconociendo que sus estadísticas hablan por sí solas, pero que en última instancia la decisión final recae en el panel de votación tras una exigente campaña tanto con su club como con su selección.
«Por supuesto, ahora está fuera de mis manos; al final depende de los votantes y de quienes toman la decisión. Así que solo tendremos que esperar y ver. Es un poco extraño porque, ya sabes, ya estoy centrado en esta temporada y pensando en la próxima, pensando en si puedo ser mejor, en si puedo seguir mejorando. Pero, al mismo tiempo, también quiero valorar de verdad todo lo que he logrado hasta ahora», señaló la exestrella del Tottenham.
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