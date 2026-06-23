«Lo mejor para todos»: el campeón del mundo Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, suelta una bomba

Álvarez se dio a conocer en 2022, en el Mundial de Catar, cuando con 22 años ayudó a Argentina a ganar el título junto a Lionel Messi. Tras jugar en River Plate y Manchester City, fichó por el Atlético en verano de 2024 por 75 millones de euros y firmó hasta 2030.

En 106 partidos con Diego Simeone marcó 49 goles y dio 17 asistencias, pero no ganó títulos. La temporada pasada.

En el Mundial de EE. UU., Canadá y México, aún no ha brillado: Messi ha marcado los cinco goles del campeón, mientras que Álvarez se ha quedado en el banquillo.







