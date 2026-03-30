«Lo mejor está aún por llegar» de Lamine Yamal, según destaca el seleccionador español, que destaca la creciente importancia de la estrella del Barcelona para La Roja

El seleccionador español, Luis de la Fuente, ha elogiado al joven Yamal, destacando la rápida evolución del jugador del Barcelona y su creciente influencia en la selección nacional, al tiempo que ha insistido en que lo mejor está aún por llegar, a pocas horas del partido amistoso contra Egipto.

«Es un futbolista mucho mejor que hace dos años, pero aún no tan bueno como lo será dentro de otros dos», declaró De la Fuente a los periodistas. «Está madurando mucho, su aportación es mayor cada día, tiene ese toque tan atractivo para el resto de sus compañeros en el sentido de que capta la atención de todos, y cada día tiene más peso en el equipo a pesar de ser tan joven. Ahora bien, creo que aún le queda un largo camino por recorrer y que su mejor versión aún está por llegar. ¿Su condición física? Está fantástica, es muy rápido, resistente... Se encuentra en uno de los mejores momentos de la temporada y de su corta carrera».