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«¡Lo mejor de lo mejor!»: cómo el seleccionador de India planea resistir al Brasil de Carlo Ancelotti en Calcuta
Ancelotti y Brasil disfrutan de una ocasión histórica en la apasionada Calcuta del fútbol
Carlo Ancelotti y su Brasil repleto de estrellas llegaron a Calcuta para enfrentarse a India en un histórico partido internacional absoluto. El seleccionador de la Canarinha compartió un cálido abrazo en el estrado con el seleccionador de India, Khalid Jamil, durante los compromisos mediáticos previos al partido, tendiendo puentes entre dos realidades futbolísticas distantes.
El partido representa la primera vez que la selección absoluta de Brasil juega en suelo indio.
Ancelotti expresó su sincero agradecimiento por la enorme pasión que los aficionados locales muestran por el fútbol brasileño.
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Ancelotti y Marquinhos ensalzan la pasión india como una motivación de oro
En declaraciones a los periodistas, Ancelotti reconoció el legado profundamente arraigado de Brasil a lo largo de generaciones de aficionados indios al fútbol que crecieron viendo a Pelé, Ronaldo y Ronaldinho. El defensa Marquinhos compartió el sentir de su entrenador y describió la entusiasta acogida en Calcuta como un momento inspirador para la pentacampeona del mundo.
El técnico italiano insistió en que Brasil pretende ofrecer un auténtico espectáculo de calidad al público local.
«Es un honor para nosotros estar aquí con la selección nacional», dijo Ancelotti. «Sabemos cuánto ama esta región a la selección nacional y al fútbol. Estamos felices de estar aquí para jugar contra India y mostrar la calidad de nuestros jugadores». Marquinhos añadió que la cálida bienvenida fue «una oportunidad de oro» y «una motivación muy grande» para la plantilla.
Jamil y Anwar Ali piden a India que resista ante rivales gigantes
A pesar de mostrar un profundo respeto por el equipo de Ancelotti, el seleccionador de India, Khalid Jamil, y el defensa Anwar Ali insistieron en que los anfitriones no actuarán simplemente como espectadores. Jamil, el ex campeón de la I-League con el Aizawl nombrado seleccionador permanente de India en agosto de 2025, pidió a su equipo que dejara la admiración a un lado durante 90 minutos.
Ali subrayó que la compostura bajo presión sigue siendo esencial cuando se afronta a atacantes de talla mundial.
«Son el mejor equipo. Son conocidos como los mejores de los mejores», admitió Jamil ante los micrófonos. Ali explicó el planteamiento táctico de India: «Todo el mundo sabe cómo juega Brasil. Así que solo tenemos que mantener la calma en el campo. Y manejar la presión».
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India busca ponerse a prueba ante la élite del fútbol mundial
El ranking FIFA subraya la enorme diferencia entre las dos naciones, con Brasil en el quinto puesto e India en el 138. Sin embargo, Jamil y sus jugadores consideran el histórico partido del sábado una referencia crucial para el desarrollo continuo del fútbol indio.
El Brasil de Ancelotti busca cerrar su gira con una actuación entretenida antes de volver a la competición.
India aspira a firmar una actuación defensiva disciplinada ante una de las grandes potencias mundiales, en un estadio de Calcuta abarrotado.
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