La leyenda del Real Madrid ha apoyado a Mbappé para ganar el Balón de Oro 2026, pese a su escaso palmarés de clubes esta temporada. Makelele cree que sus actuaciones internacionales lo sitúan por encima del resto.

«Me encantaría que Mbappé lo ganara», declaró Makelele a Marca. «No ha conseguido muchos trofeos con el Real Madrid esta temporada, pero lo que está haciendo en este Mundial es excepcional».

El excentrocampista está convencido de que esa brillantez lo convierte en el candidato más destacado al premio individual más prestigioso del fútbol.