La leyenda del Real Madrid ha dado todo su apoyo a Mbappé para que gane el Balón de Oro de 2026, a pesar del palmarés relativamente modesto del delantero a nivel de clubes esta temporada. Makelele cree que las actuaciones del francés en la escena internacional lo han situado por encima del resto de competidores.

«Me encantaría que Mbappé lo ganara», declaró Makelele a ComeOn. «No ha conseguido muchos trofeos con el Real Madrid esta temporada, pero lo que está haciendo en este Mundial es excepcional».

El exmediocampista está convencido de que la brillantez del francés lo convierte en el candidato más destacado al premio individual más prestigioso del fútbol.