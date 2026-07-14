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«Lo más parecido a un nuevo R9»: Claude Makelele compara a Kylian Mbappé con Ronaldo y apuesta por que la superestrella del Real Madrid gane el Balón de Oro de 2026
Mbappé, favorito para llevarse el Balón de Oro
La leyenda del Real Madrid ha dado todo su apoyo a Mbappé para que gane el Balón de Oro de 2026, a pesar del palmarés relativamente modesto del delantero a nivel de clubes esta temporada. Makelele cree que las actuaciones del francés en la escena internacional lo han situado por encima del resto de competidores.
«Me encantaría que Mbappé lo ganara», declaró Makelele a ComeOn. «No ha conseguido muchos trofeos con el Real Madrid esta temporada, pero lo que está haciendo en este Mundial es excepcional».
El exmediocampista está convencido de que la brillantez del francés lo convierte en el candidato más destacado al premio individual más prestigioso del fútbol.
- AFP
El nuevo Ronaldo Nazario
Makelele elogió la técnica y el dominio físico de Mbappé y lo comparó con el legendario Ronaldo.
Consideró que Mbappé es hoy el jugador más emblemático, al igual que lo fue «O Fenómeno» a finales de los noventa y principios de los dos mil.
«La regularidad de Kylian Mbappé, temporada tras temporada, lo acerca cada vez más a Ronaldo Nazario. No llamábamos al brasileño “O Fenómeno” por nada, y Mbappé es, sin duda, el fenómeno de su generación. Da miedo porque aún puede mejorar. Estoy convencido: es lo más parecido a un R9 de la era moderna», comentó Makelele.
- Getty
La atención se centra ahora en el enfrentamiento decisivo en España
Francia se centra en la semifinal del Mundial contra España, con Mbappé y Olise disponibles para Didier Deschamps.
Kylian aspira a llevar a Francia a su tercera final consecutiva y a conquistar su segundo trofeo.
Rechazo de las comparaciones con Bellingham
A pesar de elogiar a Olise y a Jude Bellingham, Makelele se negó a poner a uno por encima del otro. Insistió en que estas jóvenes estrellas deben forjar su propio camino sin la carga de comparaciones constantes con los grandes del pasado o entre ellos.
«¿Jude Bellingham o Michael Olise? Dejémoslos expresarse; lo que hacen es excepcional», insistió Makelele. «No hago comparaciones: nunca se compara a los grandes. No se puede comparar a Pelé con las generaciones posteriores, y con Maradona las comparaciones nunca acaban. Zidane dejó su huella en el fútbol mundial y perdurará siempre, más allá de las generaciones que le sigan. Dejemos que cada uno construya su carrera a su manera y escriba su propio nombre en la historia del fútbol».
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