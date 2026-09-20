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«Lo intentaremos, estemos aquí o no»; Lionel Scaloni deja una gran pista sobre el futuro de Argentina
Scaloni rompe su silencio para abordar su futuro como seleccionador de Argentina
Lionel Scaloni ha hablado públicamente por primera vez sobre su futuro como seleccionador de Argentina. Antes de una ventana internacional con tres amistosos y una aparición de despedida de Lionel Messi, el técnico de Pujato se refirió a su continuidad a largo plazo al frente del equipo.
Después de haber llevado a la Albiceleste a través de un ciclo de ocho años extraordinariamente exitoso, Scaloni evitó una confirmación explícita, pero dejó entrever con fuerza que seguirá.
Sus comentarios abren la puerta a una etapa prolongada centrada en guiar a la plantilla en su próxima evolución competitiva.
El entrenador confirma su intención de liderar la próxima revolución juvenil
En declaraciones a MiGu, Scaloni destacó que comienza una nueva era ilusionante, con jóvenes promesas llamando a la puerta del primer equipo. El técnico, de 48 años, insistió en que la edad sigue siendo irrelevante y prometió que el estado de forma y el compromiso dictarán la inclusión en la convocatoria.
También explicó que su principal objetivo es establecer una transición fluida mientras preserva la identidad táctica del equipo.
«Lógicamente, lo intentaremos, estemos o no estemos ahí. Eso no es lo importante», afirmó Scaloni. «Realmente lo merecen, esa es nuestra intención en los próximos partidos: dar a los jugadores jóvenes la oportunidad de adaptarse a nuestro estilo de juego. Ahora empieza un periodo importante e ilusionante».
Scaloni traza paralelismos con la incertidumbre posterior a la Copa América
Al reflexionar sobre el desafío psicológico de mantener el hambre competitiva, Scaloni estableció comparaciones con el periodo posterior a su triunfo en la Copa América de 2024 en Estados Unidos. El seleccionador reconoció que repetir ciclos cargados de títulos sigue siendo difícil, pero expresó su confianza en la resiliencia colectiva del grupo.
Subrayó que construir una conexión positiva entre la afición y la plantilla sigue siendo primordial.
«Después de la Copa América de 2024, yo también tuve la sensación de que las cosas iban a ser duras», explicó Scaloni. «Es difícil intentarlo, no estoy diciendo que vaya a ser fácil. Como entrenador, como líder del grupo, tienes que saber que va a ser difícil».
Empieza el periodo de transición mientras la era Messi se acerca a su final
Con Argentina preparándose para despedirse de su icónico capitán Messi en los próximos partidos, Scaloni rindió homenaje al legendario número 10 y lo calificó como un futbolista único. El seleccionador expresó su gratitud por el camino compartido, al tiempo que reiteró su compromiso con la construcción de la próxima generación.
Mientras Argentina se concentra en Buenos Aires, Scaloni parece listo para liderar la reconstrucción.
Los próximos amistosos ofrecen al cuerpo técnico su primera oportunidad de probar nuevos talentos en la escena internacional.
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