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¿Lo hizo a propósito? Cristian Romero parece ignorar a Donald Trump en el viral apretón de manos tras la entrega de medallas del Mundial
Romero desata la polémica por un apretón de manos
La campaña de Argentina para revalidar su título mundial terminó en una devastadora decepción tras una ajustada derrota por 1-0 ante España. Durante la ceremonia posterior al partido, unas imágenes que se hicieron virales captaron al defensa del Tottenham Romero estrechando la mano a Gianni Infantino y a Claudia Sheinbaum, situados a ambos lados de Trump. En lugar de saludar al líder estadounidense, el defensa miró al frente y pasó de largo sin establecer contacto visual ni físico alguno.
- Bildbyran
Un vídeo viral divide al mundo del fútbol.
A pesar de su floja actuación defensiva antes de ser sustituido por Facundo Medina en el minuto 70, las acciones de Romero en el podio generaron un intenso debate. Los vídeos difundidos en redes mostraron el incómodo intercambio desde varios ángulos. Usuarios y comentaristas están divididos: unos lo ven como una declaración política deliberada y otros como un descuido accidental.
- Getty Images News
Una acogida hostil empaña la presentación final
El incidente del apretón de manos puso el colofón a una velada sumamente embarazosa para Trump, cuya presencia provocó una feroz hostilidad por parte de decenas de miles de aficionados dentro del estadio. Desde el momento en que su imagen apareció en las pantallas gigantes antes del saque inicial hasta su paseo hacia el terreno de juego, un coro de abucheos y burlas resonó entre las aficiones de ambos equipos.
Tras el partido la situación empeoró: Trump se negó a abandonar el podio, y Infantino tuvo que acompañarlo para no eclipsar la celebración de España.
- Anadolu Agency
El defensa tiene un respiro justo a tiempo
Romero debe dejar atrás la polémica internacional y disfrutar de sus vacaciones. Tras la dolorosa final y el intenso escrutinio mediático, el defensa tendrá tiempo para recargar energías antes de regresar al norte de Londres y afrontar la exigente temporada nacional. La directiva espera que vuelva centrado únicamente en el fútbol, listo para el inicio de la Premier League.
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