Mateta, delantero del Crystal Palace, no ocultó su emoción tras marcar el gol que dio a los Eagles el título de la Conference League. “Me siento increíble, ¡lo logramos! Es nuestra primera vez en Europa y lo conseguimos. Ahora solo quiero celebrar con este tipo [Joel Ward]”, declaró a TNT Sports. Su instintiva definición, fea pero efectiva, rompió el partido y escribió la historia de un club que, hasta hace poco, soñaba con un trofeo continental.

«¡Me siento fantástico! ¡Lo logramos! Es nuestra primera vez en Europa y lo conseguimos. Ahora solo quiero celebrarlo con este chico [Joel Ward]», declaró Mateta a TNT Sports. El delantero fue el héroe de la noche con un remate instintivo, feo pero eficaz, que rompió el empate en la final.