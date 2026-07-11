«Lo he sacrificado todo»: Sadio Mané confirma su retirada de la selección tras la eliminación de Senegal del Mundial

En su carta de despedida desde Dakar, Mané mostró humildad y pidió perdón al público senegalés por cualquier error durante su etapa con la selección.

El capitán recordó su compromiso y los sacrificios que hizo cada vez que vistió la camiseta nacional. «Lo he sacrificado todo por esta bandera. He dado lo mejor de mí y siempre he luchado con uñas y dientes por nuestro país», afirmó.

Y agradeció a la afición: «Vuestro apoyo constante ha sido el motor de mi éxito».