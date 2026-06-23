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«¡Lo he fallado por los pelos!»: Lionel Messi, «muy enfadado» por su sorpresivo penalti errado ante Austria, aunque el capitán argentino luego batió el récord de goles en un Mundial
El Talisman supera la decepción de la penalización.
Los campeones defensores avanzaron a las eliminatorias en Texas pese a que su capitán, rara vez, falló un penalti en el minuto 8. Messi sumó así su tercer fallo desde los once metros —sin contar tandas— en la historia del torneo, pero pronto lo corrigió: abrió el marcador antes del descanso y cerró el 2-0 en el añadido, llegando a cinco goles en solo dos partidos.
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El capitán está furioso por el fallo
El mediapunta se lamentó por su mal lanzamiento desde los 12 pasos antes de alentar a sus compañeros.
Messi declaró: «Hoy me enfadé mucho por fallar el penalti. Lo tiré muy mal, pero por suerte pudimos darle la vuelta, ponernos por delante y sumar los tres puntos, que es lo importante.
«Obviamente, queríamos ganar. Sabíamos que no sería fácil: el Mundial está muy igualado, todos los partidos son duros. No nos hicieron daño, pero fue un encuentro muy intenso, nos costó jugar. Ellos movieron el balón rápido, pero lo importante era clasificar».
Un hito histórico corona la victoria
Al anotar sus goles 17 y 18 en la Copa del Mundo, Messi superó al alemán Miroslav Klose y quedó solo como máximo goleador de la historia. Su actuación llevó a Argentina al primer lugar del Grupo J, aliviando la presión antes de su último partido de fase de grupos.
A pesar de estos logros históricos, el veterano delantero mantuvo los pies en la tierra y añadió: «Siempre buscamos ganar todos nuestros partidos. Somos Argentina y buscamos ganar a cualquier rival, pero sabemos que no es fácil y que debemos demostrarlo en el campo; y hoy Argentina lo logró. Nos costó mantener la posesión que queríamos. No nos hicieron mucho daño, pero fue un partido muy reñido y ellos jugaron a un ritmo muy rápido.
Estoy contento con cómo se dieron los partidos y, sobre todo, con la victoria. Conseguimos los seis puntos y el primer objetivo era clasificar a los dieciseisavos como primeros.
«Ahora tendremos una semana tranquila tras lograr el primer objetivo. Luego pensaremos en lo que viene. Lo vivo como algo especial, como siempre; disfruto jugando y pasándolo bien en el campo».
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Los preparativos para el torneo eliminatorio empiezan pronto
El equipo de Lionel Scaloni cerrará la fase de grupos el sábado ante Jordania, buscando mantener su trayectoria perfecta. Ya clasificado, el cuerpo técnico podría rotar a sus estrellas para reservar fuerzas de cara a las eliminatorias.
Todo indica que en dieciseisavos se medirá al segundo del Grupo H, con la posibilidad de cruzarse luego con la potente España.