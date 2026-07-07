«Lo he dado todo»: el último partido de Cristiano Ronaldo en el Mundial termina en lágrimas, mientras el capitán de Portugal aplaza su decisión sobre su retirada de la selección

Tras el partido, el exdelantero del Manchester United reflexionó sobre su trayectoria internacional y afirmó que se tomará un tiempo antes de decidir su futuro.

Ronaldo declaró: «Me entristece marcharme del Mundial así. Lo he dado todo. Ha sido mi último Mundial, pero ahora tendré tiempo para reflexionar con mi familia. No tomaré decisiones precipitadas; no decido en el calor del momento. Ahora no importa si voy a seguir [jugando]. Mañana me levantaré igual que hoy: con la conciencia tranquila.

He jugado 23 años en la selección y he ganado tres títulos. Antes de mí, Portugal no había ganado nada. La Eurocopa fue lo más importante; para mí, 2016 tiene la misma importancia que un Mundial».