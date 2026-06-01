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«Lo has oído aquí primero»: Declan Rice promete un título al Arsenal tras no conseguir la Champions League
Los Gunners se recuperan de la decepción europea
El Arsenal organizó un desfile para celebrar su título de la Premier League 2025-26. La plantilla de Arteta salió del Emirates Stadium a las 14:15 h para recorrer 9 km por la ruta del desfile. El capitán Martin Odegaard fue el primero en subir al autobús, decorado con el lema «Campeones 25-26», y portaba el trofeo de la Premier. Los Gunners soñaban con un doblete: el título liguero y la primera Champions en 140 años de historia.
Kai Havertz les dio una ventaja temprana en Budapest, pero el París Saint-Germain empató gracias a un penalti de Ousmane Dembélé, y tanto Eberechi Eze como Gabriel fallaron en la tanda de penaltis. Gabriel admitió que la derrota fue «dolorosa», pero añadió en Instagram: «Estoy orgulloso de este equipo y de todo lo que hemos conseguido juntos esta temporada».
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Rice encabeza las celebraciones con una promesa firme
Rice celebró el título de la Premier League del Arsenal rapeando «Ice Ice Baby» en el autobús descapotable del equipo y prometió: «Volveremos a por más». El centrocampista inglés agarró el micrófono y entonó el clásico de Vanilla Ice mientras miles de aficionados gunners abarrotaban las calles del norte de Londres para celebrar el primer título liguero en 22 años.
La fiesta fue monumental pese a la derrota en penaltis ante el París Saint-Germain menos de 24 horas antes. Rice declaró a Sky Sports: «Adoro este equipo y a su entrenador. Ver la alegría que regalamos es increíble. El año que viene volveremos por más. Lo habéis oído aquí. O os sumáis o os quedáis fuera».
Una nueva era con Mikel Arteta
Myles Lewis-Skelly, de 19 años, ni siquiera había nacido cuando el Arsenal ganó el título en 2004. Titular en la final de la Liga de Campeones, declaró a Sky Sports: «Antes que nada, estoy muy agradecido a los chicos. Estoy orgulloso de la organización por ayudarnos a llegar hasta aquí, porque no ha sido una temporada fácil. Pero, obviamente, hemos llegado al final de la temporada y somos campeones de Inglaterra».
«Es decepcionante estar tan cerca del sueño y no lograrlo, pero, como dijo Mikel, eso nos da más fuerza. Ahora veré a mi familia, será emotivo. Las últimas dos semanas han sido increíbles: compartir estos momentos con el equipo y con la gente a la que quieres es especial. El futuro se ve prometedor. Siento que es el inicio de una nueva era y que estamos listos para salir y cumplir nuestros sueños. [Arteta] me ha apoyado muchísimo a lo largo de todo mi recorrido, así que le estoy muy agradecido a él y a la confianza que ha depositado en mí. ¡Gracias, y esto no ha terminado!».
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Los aficionados inundan Londres para asistir a un desfile histórico
Gabriel y Eze mostraban buen humor en el autobús pese a la fatiga de la noche anterior, mientras Arteta sonreía y saludaba a la multitud. El cuerpo técnico del Arsenal les seguía en un segundo autobús, y el equipo femenino, en un tercero, exhibía la Copa de Campeones de la FIFA ganada en febrero. Medio millón de aficionados asistieron, y el humo rojo envolvía los autobuses mientras se encendían cientos de bengalas.