«Lo han acabado»: Julian Nagelsmann es criticado por su gestión del caso de Nick Woltemade

En la sorpresiva derrota 3-4 en penaltis ante Paraguay, Woltemade falló su lanzamiento, al igual que Kai Havertz (Arsenal) y Jonathan Tah (Bayern Múnich).

Anteriormente, el delantero del Newcastle United no había sido convocado por el seleccionador Nagelsmann en ninguno de los tres partidos de la fase de grupos contra Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. Solo los dos porteros suplentes, Alexander Nübel (VfB Stuttgart) y Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), así como el suplente Assan Ouedraogo (RB Leipzig), tampoco habían disputado ni un minuto hasta la fecha.

Antes del Mundial se le veía como una opción valiosa en el centro del ataque, pero el regreso de Havertz y las buenas actuaciones de Deniz Undav (VfB Stuttgart) en la fase de grupos le costaron la titularidad.

Contra Paraguay entró en el 88 en lugar de Leroy Sané, pero apenas creó peligro hasta los penaltis: sin disparos a puerta y solo ocho toques de balón en 32 minutos.