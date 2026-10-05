En la larga y rica historia del Liverpool Football Club, pocos escenarios de «qué habría pasado si...» tienen tanta carga emocional como la posibilidad de que Gerrard hubiera jugado en un equipo de Klopp. El icónico centrocampista puso fin a su relación de 17 años con el primer equipo del Liverpool en el verano de 2015, al optar por un nuevo comienzo en la Major League Soccer con LA Galaxy.

Sin embargo, apenas cuatro meses después de la emotiva despedida de Gerrard en Anfield, el club se separó de Brendan Rodgers y nombró a Klopp, dando inicio a una nueva era de éxito moderno sin precedentes. Los aficionados siempre han visto el momento como un cruel giro del destino, y ahora el propio protagonista ha expresado su conflicto interno por aquella decisión clave en su carrera.

En un acto en Singapur, Gerrard reflexionó sobre el proceso de decisión que le llevó a dejar el club de su vida tras 710 partidos. El centrocampista tenía 35 años entonces y lidiaba con la realidad de su declive físico y con un cambio de rol dentro de la plantilla. «Yo, yo sacrificaría muchas cosas, profesional y personalmente, por tener la oportunidad de jugar para Klopp», dijo Gerrard al público.