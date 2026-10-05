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«Lo habría sacrificado todo»: Steven Gerrard revela hasta dónde habría llegado para jugar para Jürgen Klopp en el Liverpool
El momento decisivo que definió la salida de Gerrard
En la larga y rica historia del Liverpool Football Club, pocos escenarios de «qué habría pasado si...» tienen tanta carga emocional como la posibilidad de que Gerrard hubiera jugado en un equipo de Klopp. El icónico centrocampista puso fin a su relación de 17 años con el primer equipo del Liverpool en el verano de 2015, al optar por un nuevo comienzo en la Major League Soccer con LA Galaxy.
Sin embargo, apenas cuatro meses después de la emotiva despedida de Gerrard en Anfield, el club se separó de Brendan Rodgers y nombró a Klopp, dando inicio a una nueva era de éxito moderno sin precedentes. Los aficionados siempre han visto el momento como un cruel giro del destino, y ahora el propio protagonista ha expresado su conflicto interno por aquella decisión clave en su carrera.
En un acto en Singapur, Gerrard reflexionó sobre el proceso de decisión que le llevó a dejar el club de su vida tras 710 partidos. El centrocampista tenía 35 años entonces y lidiaba con la realidad de su declive físico y con un cambio de rol dentro de la plantilla. «Yo, yo sacrificaría muchas cosas, profesional y personalmente, por tener la oportunidad de jugar para Klopp», dijo Gerrard al público.
- AFP
La última temporada de Gerrard en el Liverpool
La temporada 2014/15 había sido complicada para el Liverpool tras la marcha de Luis Suarez y los persistentes problemas de lesiones de Daniel Sturridge. A pesar de las dificultades del equipo bajo las órdenes de Rodgers, Gerrard siguió siendo una pieza clave y terminó la campaña como máximo goleador del club con 13 tantos en todas las competiciones.
Su último año incluyó momentos de brillantez marca de la casa, como un característico lanzamiento de falta contra el FC Basel en la Champions League, pero también estuvo marcado por la frustración de una tarjeta roja a los 38 segundos contra el Manchester United. Estos altibajos desembocaron finalmente en un periodo de reflexión sobre su futuro en el club que amaba.
Las negociaciones del contrato y el dilema del jugador con un papel secundario
La clave de la salida de Gerrard estuvo en una oferta de contrato que le habría llevado a asumir un papel secundario en la plantilla, en lugar de ser el primer nombre de la alineación. Para un jugador que se había definido por su influencia y su resistencia, la perspectiva de ver los partidos desde la banda era difícil de asimilar.
«Me ofrecieron un contrato de un año al final de mi etapa en el Liverpool para quedarme una temporada más», explicó Gerrard. «Pero estaba teniendo conversaciones con el actual cuerpo técnico del Liverpool y las conversaciones iban más en la línea de que iba a ser más un jugador con un papel secundario, jugar menos minutos y, ya sabes, no ser tan activo como me habría gustado».
A los 35 años, Gerrard sentía que aún tenía más que dar como titular habitual, y la idea de convertirse en una figura secundaria con Rodgers no le atraía. Finalmente, decidió que un traspaso a la MLS era la mejor manera de poner fin a su carrera como jugador con dignidad y continuidad.
- Getty Images Sport
La perspectiva y el factor Klopp
Sin embargo, la llegada de Klopp en octubre de 2015 cambió por completo el panorama del club. El fútbol de «heavy metal» del alemán y su personalidad contagiosa revitalizaron Anfield, y Gerrard cree que habría estado dispuesto a aceptar el papel reducido que antes rechazó si eso hubiera significado formar parte de esa revolución.
«Pero si hubiera sabido que Jurgen iba a venir seguro, no lo sabía en ese momento cuando tomé la decisión», continuó Gerrard. «Si hubiera sabido que Jurgen iba a venir, me habría arriesgado y me habría quedado para intentar impresionar a Jurgen y quizá tener esa oportunidad en la recta final de mi carrera. Pero, por desgracia, tomé la decisión de marcharme. Viéndolo en perspectiva, me habría quedado y habría asumido el riesgo».
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