«Lo había soñado tantas veces»: cómo Lionel Messi puso el broche de oro al fútbol en el Mundial de Catar 2022

En el centro de Doha se encuentra el zoco Souq Waqif. Durante el Mundial de 2022, pasear por allí era como estar en un sueño. Este lugar se convirtió en un símbolo del primer Mundial de la FIFA en el mundo árabe.

En sus puestos se vendía de todo: recuerdos del Mundial, baratijas locales, comida, paseos en camello, música y baile. Turistas de todo el mundo jugaban al balón en las plazas. Los aficionados podían comprar una ghutra —el pañuelo tradicional— del color de su selección, mientras un pulgar dorado gigante hacía de punto de encuentro para quienes trataban de orientarse.

A medida que avanzaba el torneo, durante el día se veían los colores de todas las selecciones en callejones y plazas. Los marroquíes inundaban las calles con su equipo histórico; los japoneses mostraban carteles con todo lo que habían sacrificado para viajar; y los canadienses disfrutaban de su primer Mundial bajo el sol catarí.

Al anochecer los colores desaparecían y las calles se cerraban al tráfico. El mercado se volvía un mar de azul y blanco, y a kilómetros se escuchaba un grito: «¡Muchachos!».

La canción, conocida como «La tierra de Diego y Lionel», arrasó en Catar. Aquel invierno, los hinchas argentinos llegaron en masa, confiados en presenciar un momento decisivo para su país. Y, durante todo ese tiempo, cantaron. Cantaron sobre Diego Maradona, fallecido dos años antes; se burlaron de Brasil por su reciente victoria en la Copa América; pero, sobre todo, cantaron sobre Lionel Messi.

Miles se congregaron en el Souq Waqif para el Banderazo, mostrando masivo apoyo a la selección. Aquellas noches fueron concentraciones en favor de Messi, quien por fin tenía a todo su país a su lado. Y ya sabemos lo que ocurrió después.

El Banderazo se transformó en una fiesta del título: Argentina ganó el Mundial y Messi se volvió aún más icono. En esas semanas en Catar, Messi pasó de humano a titán y encarnó las palabras que resonaban en mercados, estadios y restaurantes.

«Chicos, ahora estamos emocionados de nuevo», dice la letra. «¡Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón del mundo! Y a Diego, en el cielo, lo vemos, con Don Diego y La Tota, animando a Lionel».

Con ese impulso, Messi y sus compañeros conquistaron su tercera Copa del Mundo. Argentina dio motivos para volver a ilusionarse y lo hizo con una de las campañas más emocionantes de la historia, que culminó en lo que muchos consideran el mejor partido del fútbol.

Ese invierno, Catar se tiñó de azul y blanco y Messi, con su grupo de seguidores, cambió el deporte para siempre.