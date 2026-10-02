Yamal se ha consolidado como uno de los grandes favoritos para el Balón de Oro de 2026 tras una irrupción espectacular tanto con el Barcelona como con la selección española. Sin embargo, el extremo de 19 años ha expresado una preocupación fascinante sobre cómo el mundo del fútbol percibe su candidatura.

«Creo, siendo totalmente honesto, que hay una cosa que la gente, no sé si la va a cambiar, pero creo que la gente piensa que, como Lamine tiene 19 años y Lamine es muy bueno, va a ganar en algún momento», explicó la joya del Barcelona en una entrevista con Guardian Sport. «Así que, digamos, Mbappe, Fabian, Rodri, Kvaratskhelia, Messi, Kane... Piensan que yo siempre voy a estar ahí y que acabaré ganando».

Es una reflexión sofisticada de un jugador que ya ha soportado una presión inmensa en la élite del fútbol. Pese a su juventud, Yamal se ha convertido en una figura central en la España de Luis de la Fuente, donde el seleccionador ha señalado que está más maduro cada día y que es capaz de interpretar situaciones complejas de partido tanto dentro como fuera del campo.



