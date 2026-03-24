Getty
Traducido por
«¡Lo ganamos en el campo y nadie puede cambiar eso!». Idrissa Gueye, indignado por la «ridícula» decisión de despojar a Senegal del título de la Copa Africana de Naciones
Se revoca el resultado de la final de la Copa Africana de Naciones
El panorama futbolístico africano se vio sacudido la semana pasada cuando la Comisión de Apelaciones de la CAF tomó la decisión sin precedentes de anular la victoria por 1-0 de Senegal en la prórroga de la final de la Copa Africana de Naciones. La polémica se deriva de una protesta en la que los jugadores senegaleses abandonaron el terreno de juego para protestar por un polémico penalti pitado a favor de Marruecos en el tiempo de descuento. Los responsables de la CAF consideraron esta acción como una renuncia, anulando posteriormente el resultado e imponiendo una derrota por 3-0 a Senegal. Esta decisión otorgó de hecho la corona continental a Marruecos, una decisión que ha desatado la indignación en Dakar y ha llevado a Gueye, de 36 años, a cuestionar la integridad del organismo rector del torneo.
- AFP
«Lo ganamos en el campo»
Gueye, que ha disputado 128 partidos con su selección, se mostró desafiante al referirse a la pérdida de lo que habría sido su segunda medalla de campeón de la Copa Africana de Naciones. Al hablar sobre el tema, defendió que los méritos futbolísticos siempre deben prevalecer sobre las decisiones administrativas.
«Creo que esta decisión es simplemente ridícula. Ganamos el partido en el campo, no en las oficinas, y como jugador senegalés estoy muy orgulloso de lo que hicimos», declaró el centrocampista del Everton. «Nos merecemos este trofeo. Luchamos en el campo y todo el mundo sabe lo que pasó, y creo que si jugáramos este partido diez veces, lo ganaríamos diez veces».
Gueye continuó: «No porque seamos mejores que Marruecos, sino porque era nuestro destino, porque lo dimos todo en el campo y merecemos ser campeones. Realmente no nos importan las medallas ni los trofeos, porque lo más importante está en el campo y no en lo que se escribe en el papel. En el campo lo ganamos y nadie puede cambiar eso».
«África no se merece esto»
Más allá de la pérdida inmediata del trofeo, Gueye expresó su profunda preocupación por cómo este tipo de decisiones polémicas afectan a la reputación mundial de la Copa Africana de Naciones. Insistió: «África no necesita este tipo de decisiones, porque todo el mundo ha empezado a hablar de la CAN y a compararla con Europa y la Copa América. Creo que África no se merece esto».
A pesar de la polémica decisión, Gueye destacó que la hermandad entre las dos naciones sigue intacta, señalando su relación amistosa con su compañero en el Everton y internacional marroquí Adam Aznou. «Nos reímos de esto porque a veces es divertido», explicó. «Todos somos hermanos y nadie puede obligarme a odiar al pueblo marroquí. Marruecos y Senegal tienen una buena relación».
- AFP
El camino hacia el Mundial de 2026
Mientras la batalla legal por el título de la Copa Africana de Naciones 2025 continúa en las altas esferas, con la presentación prevista de un recurso oficial ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, Senegal debe volver a centrarse ahora en su participación confirmada en el Mundial de 2026. Los Leones de Teranga han quedado encuadrados en un exigente Grupo I junto a Francia, Noruega y el ganador de la repesca interconfederativa de la Ruta 2, en la que participan Irak, Bolivia o Surinam. El equipo de Pape Thiaw aprovechará el parón internacional de marzo para iniciar sus preparativos con dos amistosos de alto nivel: se enfrentará a Perú el 28 de marzo en el Stade de France antes de regresar a casa para recibir a Gambia en el Estadio Abdoulaye Wade el 31 de marzo.