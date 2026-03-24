«¡Lo ganamos en el campo y nadie puede cambiar eso!». Idrissa Gueye, indignado por la «ridícula» decisión de despojar a Senegal del título de la Copa Africana de Naciones

Gueye, que ha disputado 128 partidos con su selección, se mostró desafiante al referirse a la pérdida de lo que habría sido su segunda medalla de campeón de la Copa Africana de Naciones. Al hablar sobre el tema, defendió que los méritos futbolísticos siempre deben prevalecer sobre las decisiones administrativas.

«Creo que esta decisión es simplemente ridícula. Ganamos el partido en el campo, no en las oficinas, y como jugador senegalés estoy muy orgulloso de lo que hicimos», declaró el centrocampista del Everton. «Nos merecemos este trofeo. Luchamos en el campo y todo el mundo sabe lo que pasó, y creo que si jugáramos este partido diez veces, lo ganaríamos diez veces».

Gueye continuó: «No porque seamos mejores que Marruecos, sino porque era nuestro destino, porque lo dimos todo en el campo y merecemos ser campeones. Realmente no nos importan las medallas ni los trofeos, porque lo más importante está en el campo y no en lo que se escribe en el papel. En el campo lo ganamos y nadie puede cambiar eso».