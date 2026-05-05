«Lo ficharían sin pensárselo dos veces»: Uli Hoeneß quiere que el Bayern de Múnich fiche a una superestrella del PSG

En el FC Bayern, el lateral derecho está cubierto con Konrad Laimer y Josip Stanisic; no obstante, el futuro del austriaco es incierto, ya que su contrato vence en 2027.

Como Stanisic puede actuar también como central, el club busca una alternativa y su favorito no es Hakimi, sino Givairo Read, joven de 19 años del Feyenoord de Róterdam.

Hace unos años ya se rumoreó que el lateral marroquí interesaba al campeón alemán. En verano de 2020, tras acabar su cesión de dos años en el BVB y regresar al Real Madrid, el Bayern también valoró ficharlo.